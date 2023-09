Polícia vyšetrovanie ukončila za necelý polrok. 7. júna prokuratúra posunula spis na Mestský súd Košice. „Dozorová prokurátorka nevyhovela podnetu obvineného na konanie o dohode o vine a treste a navrhuje súdu uložiť obvinenému zákonný a primeraný trest,“ informovala vtedy hovorkyňa košickej prokuratúry Jarmila Janová.

Chvíle rozlúčky nad rakvou boli mimoriadne emotívne. Zdroj: dp

Na stredajšom hlavnom pojednávaní v budove Mestského súdu Košice obžalovaný Valentín celý čas hľadel so sklonenou hlavou do zeme. Ani pri slovách obžaloby o priebehu spáchania skutku ním nepohlo. „K poškodenej Erike po tom, čo ju najprv z diaľky sledoval pristúpil a po spoločnej chôdzi vedľa nej z rukáva pravej ruky vytiahol presne nezistený nôž s dĺžkou minimálne 12,5 centimetra,“ opisovala prokurátorka.

Po tom, čo na zdravotnú sestru Eriku tasil čepeľ noža sa žena dala na útek, pričom Valentín sa ju pokúsil zastaviť slovami „Stoj, lebo ťa zabijem!“

Erika sa behom snažila pred vtedy 18-ročným mužom čo najskôr ujsť, no pri jednej z budov na spomínanej ulici ju Valentín dobehol. „S úmyslom umsrtiť ju, a za účelom získania finančnej hotovosti a jej mobilného telefónu ju väčšou až veľkou intenzitou a prudkosťou opakovane bodať do rôznych častí tela, najmä do hlavy, krku, trupu, brucha, chrbta a ľavého ramena, čím jej spôsobil celkovo dvanásť bodných a dve rezné poranenia a ďalšie poranenia, ktorých sedem bodných rán prenikalo do telových dutín,“ doplnila obžaloba.

Následkom týchto poranení Erika priamo na ulici vykrvácala a zraneniam podľahla. „Následne jej obvinený odcudzil mobilný telefón a pánsku rozkladaciu peňaženku.“

„Je mi to ľúto. Úprimnú sústrasť rodine,“ vyjadril sa Valentín.

Súd vo veci bude po priznaní konať len o výmere trestu a o náhrade škody

Rodičia brutálne zavraždenej Eriky žiadajú odškodné vo výške nákladov na pohreb, ako aj 30-tisíc eur za každého z rodičov, dovedna teda 60-tisíc. V tejto nadväznosti sa súd obžalovaného pýtal, aký dosahoval pred spáchaním skutku príjem. „Nemal som žiadny príjem. Robil som na brigády. Od pondelka do piatka za 150, za celý týždeň, keď sme mali aj odmeny, viac,“ spresnil Valentín s tým, že brigádoval v Sobranciach ako zberač hrozna. Nepracuje ani vo výkone trestu, kde je od svojho zadržania, ku ktorému došlo dva dni po skutku.

Ako sa obžalovaný priznal v odpovedi na otázku od svojho obhajcu, na Silvester 2022 bol opitý. „Bolo to viac, k množstvu sa neviem vyjadriť,“ odpovedal, koľko alkoholu vypil. A dodal, že vypiť si zvykol aj pred spáchaním skutku. Zhruba raz za týždeň. Ako sa vyjadril jeden z predvolaných znalcov, počas vyšetrenia obvinený povedal, že „je mu to ľúto najmä kvôli mame,“ o ktorú prejavoval obavy, čo s ňou bude. Doma ho čaká i tehotná družka. Podľa slov znalca sa o svojom nenarodenom dieťati ani len nezmienil, čo znalca priviedlo k tomu, že sa „podávané skutočnosti snaží modifikovať tak, aby mu to sedelo do konceptu,“ povedal znalec. Na ďalšom pojednávaní bude prítomný, aj na návrh prokurátorky, psychiater, ktorý má zhodnotiť, či mal vek v tomto prípade vplyv na Valentínovu ovládaciu a rozpoznávaciu schopnosť.

Vypovedal aj Štefan, otec zavraždenej sestričky Eriky. Prvá reakcia na otázku súdu, aký mal vzťah s nebohou dcérou, bol plač. „Vzťah s dcérou sme mali výborný, pomáhali sme si - my jej, ona nám. Finančne či morálne,“ vravel so slzami na tvári. Na otázku prokurátorky, či jej úmrtím pocítili i finančnú ujmu, prikývol. Dcéra im totiž, nakoľko pracovala aj v zahraničí, prispievala od tristo do päťsto eur. „Po zdravotnej stránke je to horšie s manželkou, bola aj hospitalizovaná, asi dva týždne. Trvá to stále. Ja mám problémy s tlakom, a nemôžem spávať,“ odvetil Štefan.

Pojednávanie bolo po hodine a pol odročené na koniec septembra. V prípade preukázania viny hrozí 19-ročnému mužovi trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.