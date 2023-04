Prípad smrti mladej Ukrajinky, ktorú našli na bratislavskom internáte minulý rok začiatkom júna, je na konci. Spočiatku sa zdalo, že išlo o náhodné nešťastie a verzií bolo viacero - malo jej prísť náhle nevoľno, a špekulovalo sa aj o zástave srdca.

Ako sa však neskôr ukázalo, život mladej Ukrajinky má na svedomí jej spolužiak Volodymyr. Bol to dokonca práve on, kto akože našiel jej mŕtve telo v internátnej izbe. Vedel, že už jej mŕtva, no deň predtým jej ešte volal na telefón, aby si spravil alibi.

Nakoniec sa však k vražde po pár dňoch priznal. „Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie mal obvinený muž krátko po 12.00 h dňa 02.06.2022 v priestoroch izby internátu oboma rukami chytiť za krk a začať ženu škrtiť. V dôsledku tohto konania utrpela žena zranenia, ktoré viedli k jej smrti,“ informovala polícia.

Mladík potvrdil, že svoju spolužiačku uškrtil, vyzliekol jej ponožky, zakryl ju dekou a nechal na izbe takmer 24 hodín. Dôvodom malo byť údajne to, že bol nahnevaný, pretože mu nedala opísať pri teste na skúške.

Keďže sa k spáchaniu skutku priznal, súd v januári vykonával len dokazovanie súvisiace s výrokom o treste.

"Cítim sa byť vinný, je mi to strašne ľúto," povedal vtedy obžalovaný pred senátom.

Študent Volodymyr M. dostal nakoniec za vlaňajšiu vraždu spolužiačky 14,5-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Okrem toho mu bolo nariadené aj ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Voči rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava III sa však mladík odvolal.

Krajský súd Bratislava dnes na pojednávaní však tento rozsudok potvrdil. Trest mu síce znížil o pol roka, na 14 rokov, no bude musieť absolvovať psychiatrické liečenie ústavnou formou.