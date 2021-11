Učiteľ prešovskej základnej školy Michal B. obžalovaný zo sexuálneho násilia na žiakoch na lyžiarskom výcviku sa postavil pred súd. Prišiel tam ruka v ruke so svojou manželkou Máriou. Tá mu je oporou a stala sa aj jeho dôverníčkou.

Učiteľa zadržali policajti koncom januára priamo v rekreačnom stredisku v Hnilčíku (okres Spišská Nová Ves), kde bol aj so svojimi žiakmi na lyžiarskom výcviku. Políciu zalarmoval inými pedagógmi privolaný riaditeľ školy. Telocvikár Michal B. skončil vo vyšetrovacej väzbe, kde strávil niekoľko týždňov, a prišiel o prácu. Škola pre obete jeho skutku zabezpečila ihneď po incidente psychologickú pomoc.

Podľa svedkov údajne podgurážený alkoholom vpálil do viacerých izieb, kde boli deti ubytované. Nielenže sa podľa svedectiev obnažoval, ale pred niektorými aj onanoval a dosiahol pri tom vyvrcholenie. Poškodených detí je desať. V prípade bolo nariadené rozsiahle znalecké dokazovanie a polícia ho obvinila zo sexuálneho zneužívania. No to už neplatí. Obžaloba ho viní zo sexuálneho násilia spáchaného obzvlášť závažným spôsobom a hrozí mu až 15-ročný trest.

Obhajca obžalovaného učiteľa Sergej Romža hneď po vyhlásení hlavného pojednávania na spišskonovoveskom súde požiadal o vylúčenie verejnosti. "Vzhľadom na dôležitý záujem obžalovaného, aby nedošlo k narušeniu vážnosti jeho a jeho rodiny," dôvodil svoju žiadosť sudkyni. Zároveň navrhol pripustiť obžalovaného manželku na hlavnom pojednávaní ako jeho dôverníčku. S týmito návrhmi súhlasila aj prokurátorka.

Splnomocnenec poškodených ponechal rozhodnutie na zváženie súdu. Sudkyňa vzápätí rozhodla o vylúčení verejnosti z priebehu pojednávania: "Najmä s ohľadom na maloleté osoby a spáchaného skutku, z dôvodu ochrany osobného súkromného života maloletých a rodiny obžalovaného." Povolia aj to, aby manželka obžalovaného bola prítomná ako jeho dôverníčka.

Po ukončení pojednávania odročeného na december S. Romža uviedol, že jeho klient nepoprel spáchanie skutku. A opísal, prečo je vyhlásenie jeho klienta veľavravné. Prečítať si to môžete v popise fotky v GALÉRII tu.

Renomovaný advokát dodal, že manželka obžalovaného stojí pri ňom a podporuje ho. Michal podstupuje liečbu. Romža nechcel špekulovať v súvislosti so znížením trestu pre svojho klienta z dôvodu jeho vyhlásenia o tom, že nepopiera spáchanie skutku a v súvislosti s vykonaným znaleckým dokazovaním. Naznačil však závažnú skutočnosť, ktorá môže výraznou mierou prispieť k výške trestu. Jeho vyjadrenie si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII.

Súd pojednávanie odročil na december. Dokazovanie bude pokračovať iba výsluchmi zástupcov poškodených a nasledovať budú záverečné reči a vyhlásenie rozsudku.