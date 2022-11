Sexuálne hrátky kňaza so svojou obeťou, ktoré sa skončili šokujúcou udalosťou, sa prevalili vlani v lete. Rímskokatolícky farár Tomáš Plavnický (36) pôsobiaci v českom kláštore v Želive odrezal pri sado-masochistických praktikách mužovi ľavý semenník. Polícia sa prípadom začala zaoberať až o pár hodín, keď poškodenému začala rana hnisať. Napriek obvineniu Plavnického ihneď nesuspendovali. Dokonca chodil domov do Hromoša (okres Stará Ľubovňa) a bez štipky sebareflexie slúžil v miestnom kostole omše, pochovával zomrelých a podľa miestnych si za to dával aj zaplatiť.

Súd Plavnickému pri dohode o vine a treste vymeral podmienečný trest, avšak s povinným psychiatrickým liečením. „Po dohode prišiel domov k poškodenému za účelom sado-masochistických sexuálnych praktík. Potom poškodenému, ktorý sa vyzliekol donaha, urobil rez, ktorým mu odobral ľavý semenník,“ uviedla predsedníčka senátu Lucie Bočkovej. Rozsudok je právoplatný. Podľa súdu je farár z Hromoša sexuálny sadista a nebezpečný pre spoločnosť.

Na súde odzneli pri čítaní obžaloby aj podrobnosti zo šokujúcich sexuálnych praktík: "Na erotickom portáli si obžalovaný vyhliadol muža z Chebska, ktorý mal záujem o piercing na intímnych partiách." Plavnický uviedol, že si už nepamätá, či si semenník odrezal poškodený sám alebo to urobil on. Povedal, že nástroje používali obaja: „Keď v oblasti genitálií vznikla povrchová rana, vložil si do nej poškodený prst. Stále hovoril o tom, že chce semenník preč. Potom dochádzalo k ďalšiemu spoločnému rezaniu,“ opísal bizarné sexuálne praktiky na súde kňaz.

"Dohodli sme sa na piercingu, nešlo o žiadne dobrovoľné odrezanie semenníka. Dal mi vypiť nápoj, po ktorom som stratil vedomie a keď sa som prebral, všimol som si, že mám pod prirodzením steh," vravel poškodený muž na súde. Ten je, podľa našich informácií, otcom troch detí. Až keď ho záchranka previezla do nemocnice po troch dňoch pre hnisajúcu ranu sa dozvedel, že nemá semenník.