Otec nebohého Jozefa († 47) si zaspomínal na chvíle, kedy videl svojho syna naposledy.

Otca nepočúvol

"Bol na pošte vybrať si peniaze a povedal, že ide do Martina. Vravel som mu, nech zostane doma, ale nedal si povedať. Ťahalo ho to preč, asi to bol osud," hovorí Vladimír. Dodáva, že ho v prvé dni nezháňali, lebo on sa zvykol aj predtým na pár dni "stratiť". "Keď sa však po štyroch dňoch neobjavil, zavolal som jeho parťákovi, s ktorým robil u súkromníka na prerábke bytov, ale nič som sa nedozvedel. S manželkou Máriou sme boli presvedčení, že Jožko je u priateľky, s ktorou sa nedávno zoznámil. Na políciu sme nechceli ísť, aby sme nerobili hanbu rodine. Manželka však bola veľmi nepokojná, vždy, keď prišiel do Dubového linkový autobus, pozerala, či syn nejde. Neskôr nám zavolala vnučka Dominika, že jej ocino je mŕtvy, že ho zavraždili dvaja sfetovaní Martinčania...!"

Najprísnejší trest

Otec netají, že ho premkla obrovská bolesť i hnev zároveň. "Syn bol dobráčisko, zrejme doplatil na dôverčivosť a dobrosrdečnosť. Nerozumiem, prečo išiel s niekym, koho vôbec nepoznal a ešte na také odľahlé miesto. Keď sme sa neskôr dozvedeli detaily toho, akým brutálnym spôsobom odišiel z tohto sveta, bolo nám veľmi ťažko. Takto odpraviť nevinného človeka? Čo sú to za ľudia? Škoda, že zrušili trest smrti, prial by som im smrť za smrť," vraví nahnevaný otec, ktorý zdôrazňuje, že pre rodiča nemôže byť nič horšie, ako sa pozerať do hrobu svojho dieťaťa.

Srdcervúce slová na parte

„Prečo dnes musím odísť, keď chcel som ešte žiť, keď chcel som ešte pracovať, musím už v hrobe byť." Týmito slovami sa cez parte "prihovoril" najbližším nebohý Jozef z Dubového, ktorého brutálne ubila na smrť dvojica mladých Martinčanov.

Priveľa otázok

"Keby Jozef zomrel kvôli chorobe alebo dopravnej nehode, ešte by sme to vedeli pochopiť, ale rukami dvoch výrastkov? Kto im dal právo inému zobrať život? Ako ich doma vychovali?" kladie Vladimír otázku za otázkou, ale odpovedí sa nedočká. "V najbližších dňoch máme ísť so ženou vypovedať na políciu, povieme všetko, čo vieme, možno sa dozvieme aj niečo nové, čo súvisí so smrťou nášho syna. Máme veľmi zmiešané pocity," uzavrel rozprávanie zronený otec, ktorý 12. februára pochoval na miestnom cintoríne v Dubovom svojho jediného syna.

