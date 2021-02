Verejnosť pobúril najmä motív činu. Jeden z mladíkov totiž tvrdil, že chcel iba spoznať pocit „aké to je, zabiť človeka".

V bývalom CO kryte Jozef vydýchol naposledy. Zdroj: grab noviny.sk

Umlčal ich strach?

Domáci netaja prekvapenie, že polícia sa dozvedela o vražde až po takom dlhom čase, keďže sa prevalilo, že viacerí kamaráti obvinených mladíkov o hroznom čine vedeli. "Milan s Rudom mali hneď ďalší deň zobrať človeka z partie do krytu, kde došlo k vražde a ukázať mu miesto činu aj so zohaveným telom. Pri odchode údajne nezabudli dotyčného "upozorniť", že ak cekne, odnesie si to nielen on, ale aj jeho najbližší," prezradila pre denník Plus JEDEN DEŇ Katarína, ktorá obidvoch páchateľov veľmi dobré pozná. "Miesto vraždy si takto obzrelo veľmi veľa ľudí. Samozrejme, každému sa vraj vyhrážali likvidáciou, ak by ich udal. Nakoniec sa však zrejme našiel niekto, kto sa ich nezľakol a čin oznámil," spresnila Katka.

Keď koníčkom je "húlenie"

Dievča dodáva, že mladíci pochádzajú zo slušných rodín, ktoré momentálne čelia útokom okolia. "Niekde som zachytila informáciu, že dvojici mala pomáhať zakryť stopy matka jedného z nich?! Je to nezmysel, keby to vedela, určite by si niečo také desivé nenechala pre seba," trvalo dievča na svojom. O motíve činu má jasno. "Dlhodobo fajčili marišku, boli z nej už totálne mimo, najmä Rudo. Myslím, že nápad vraždiť sa zrodil v nirváne. Možno ani nevedeli, čo robia. Nikdy by som nečakala, že spravia niečo také strašné. Stále to neviem spracovať. Boli to obyčajní chalani zo sídliska, ktorí z nudy prepadli fajčeniu konope,"zdôraznilo dievča.

Jozef, ktorého dvaja Martinčania ubili na smrť, pochádzal z obce Dubové v okrese Turčianske Teplice. Zdroj: archív obce

Ľútosť za obeťou

Dubovčanom, rodákom zavraždeného Jozefa, veľmi do reči nebolo. "Jožko si takúto smrť nezaslúžil, nebol to zlý chlap. Bol dobrosrdečný a pracovitý. Nechápem, že sa odvážil ísť s neznámou dvojicou niekam, kde to nepoznal. Možno mal vypité a zdal sa mu to v danom momente dobrý nápad ísť s nimi na pohárik. Netuším! Isté je, že bol v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Toto nespraví ani zviera, nie to ešte človek človeku! Osoby s takými sklonmi by nikdy nemali chodiť po svete. Verím, že ich stihne spravodlivý trest," povedal kamarát nebohého, Maťo.