Turistka si nárazom o skaly poranila hlavu a oko, podľa záchranárov pociťovala aj nevoľnosť. "Na pomoc jej odišli postupne dve skupiny záchranárov HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry a zároveň aj personál z Téryho chaty s transportnými nosidlami. Tým sa vďaka svetelnej signalizácii podarilo zranenú ženu lokalizovať, na mieste ju ošetrili, zateplili, zafixovali a zahájili transport dolu dolinou, až kým sa nestretli so záchranármi HZS," informuje horská služba.

Záchranári HZS ďalej preniesli zranenú ženu k snežným skútrom zaparkovaným pri Zamkovského chate. "Odtiaľ bola žena za pomoci snežného skútra so saňami transportovaná do Starého Smokovca. Tu bola odovzdaná do starostlivosti privolanej posádke RZP, s ktorou pokračovala do nemocnice v Poprade," dodala HZS.