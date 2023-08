Rany do chrbta, zlomený nos aj nenávistné vyhrážky. Dvojica kamarátov schytala bitku od trojice maloletých, ktorých polícia zadržala pri náhodnej kontrole. Všimli si totiž, že mladíci majú oblečenie od krvi.

Surové napadnutie! Sobotňajšie (29.7.) odprevadenie kamaráta domov sa stalo osudným najmä Jánovi (24). „Utrpel otras mozgu, zlomeninu nosových kostí, pomliaždeniny a otvorené rany tváre, poškodené stredné ucho, prasklinu sánky… Ešte nás čaká neurologické vyšetrenie,“ opisuje pre Plus JEDEN DEŇ mama napadnutého muža Lucia.

Jeho o rok mladší kamarát vyviazol s o čosi ľahšími poraneniami. Celý incident sa pritom vôbec nemusel stať. „Syn odviezol kamaráta domov na jeho aute, odstavil auto na Tyršovej ulici, a spolu s ďalším kamarátom išli peši domov. Zrazu sa za nimi rozbehli traja opití Rómovia s fľašou v ruke a opýtali sa 'mace problém’?,“ pokračuje Jánova mama.

Masívne krvácal z ucha, nosa i úst. Dusil sa vlastnou krvou!

Jej syn sa trojicu mladíkov - dvoch pätnásťročných a sedemnásťročného snažil upokojiť, no akonáhle sa otočil, dostal kopanec do chrbta. „Kým sa stihol spamätať, prišla druhá, tretia rana. Kamarát dostal jednu ranu, spadol, a už sa nepostavil. Tak sa všetci traja pustili do môjho syna.“

Ani prosby, aby prestali, mu nepomohli. Trojica Rómov ho mala pritlačiť k plotu a biť ďalej. Až jeho kamarát sa z ničoho nič postavil a bežal k najbližšiemu domu, odkiaľ učiteľ Juraj zavolal políciu.

