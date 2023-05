A dosť! Povedal Krajský súd v Trenčíne 70-ročnému Pavlovi Duroškovi. Ten bol v minulosti odsúdený na 12,5 roka vo väzení za to, že zavraždil svojho 20-ročného syna. Ďalší trest si odsedel za týranie a teraz odvolací súd potvrdil verdikt okresného a poslal ho na 25 rokov do basy za týranie manželky.

Pavol Duroška má toho na rováši viac než dosť. V roku 2001 surovo zastrelil po hádke vlastného syna. Potom ho zavreli opäť a tentoraz sa už zrejme z väzenia nedostane. Dvadsaťpäťročný trest aj podľa jeho advokáta pre neho znamená doživotie. Von by sa dostal až ako 95-ročný.

Trest vo výške 25 rokov vyfasoval nepoučiteľný recidivista od Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom. Výška trestu sa mu však nepozdávala, preto sa odvolal. Krajskému súdu v Trenčíne tvrdil, že je nevinný, nie on týral manželku, ale ona jeho a celý skutok si vymyslela preto, aby sa mu pomstila za tragédiu v rodine – smrť syna, za vraždu ktorého bol právoplatne odsúdený.

Podľa obžaloby tentoraz Duroška brutálne týral manželku a to tak, že opitý bezdôvodne vyvolával hádky, vyhrážal sa jej zabitím, tým, že ju hodí o zem, až bude zem hrýzť, že jej rozreže brucho, vyberie črevá, rozštvrtí a hodí do Dunaja. Navyše ju napádal aj fyziky. Vykrúcal jej ruky, nohy, ťahal ju za vlasy, udieral päsťami do tváre, spôsobil jej otras mozgu, modriny. Hodil ju na zem, bil päsťou do hlavy, tela, kopal ju, škrtil, trhaj jej vlasy.

„Som nevinný!“ tvrdil súdu Duroška a snažil sa senát presvedčiť, že v osudný deň, 18. januára 2022, manželku týrať nemohol, pretože s ňou vôbec nebol v kontakte. „Ja som absolútne nič nespravil manželke. Je to rafinovane naplánovaná pomsta za tragédiu v rodine z roku 2001! To moja žena vyvolávala spory, chodila mi nadávať,“ tvrdil P. Duroška.

Potom, ako si odpykal trest za skutky z minulosti, sa vraj nechcel vrátiť domov, ale jeho žena nástojila, nech príde. „Bývať som išiel najprv na ubytovňu, potom som si našiel podnájom, ale žena mi volala, nech sa vrátim do Brestovca v Myjave, do domu. Ja som ani nebýval s ňou, ale v starom dome, ona žila v novom, jedli sme spolu len na Vianoce. V deň, keď som ju mal týrať, som to ani nemohol spraviť, lebo som mal po páde zranené obe ruky. Celá jej výpoveď je vymyslená. Trest 25 rokov bude pre mňa doživotím,“ snažil sa obžalovaný presvedčiť sudcu.

Senát odvolacieho súdu však potvrdil verdikt prvostupňového stupňa s tým, že je správny a zákonný. „Odvolanie obžalovaného sa zamieta, pretože nie je dôvodné. Pokiaľ ide o dôvody tohto rozhodnutia, v prejednávanom prípade bola sporná otázka viny obžalovaného. Je pravdou, že o vine obžalovaného priamo svedčila len výpoveď samotnej poškodenej, ale súd nemal dôvod o pravdivosti jej výpovede, ktorá bola podporená ostatnými dôkazmi, pochybovať,“ povedal sudca.

Výpoveď týranej ženy, ktorú P. Duroška surovo zhodil zo schodov a zmlátil päsťami, potvrdili aj syn obžalovaného s manželkou. Súd vyvrátil tvrdenie obžalovaného, ktorý sa snažil obhájiť tým, že sa vôbec nenachádzal na mieste činu. „Voči nemu vypovedala poškodená. Znalecké posudky ohľadom jej zdravotného stavu vylúčili, že by si poškodená mohla zranenia spôsobiť sama,“ uviedol sudca.

„Súd by chcel poukázať aj na výsledky znaleckého skúmania, z ktorých vyplývalo, že obžalovaný je závislý od alkoholu, pričom pod jeho vplyvom sa stáva značne agresívnym. Znalci skonštatovali, že určitým urýchľovačom tejto jeho agresivity je aj spolužitie s poškodenou,“ uzavrel sudca s tým, že odvolací súd preto nemal žiadne pochybnosti o vine obžalovaného.

Súd tiež zdôraznil, že obžalovaný bol už v minulosti odsúdený za trestný čin vraždy aj týrania, pričom tresty si už vykonal a tu už prichádzalo do úvahy len posúdenie, či je na mieste uložiť doživotný trest, alebo trest vo výške 25 rokov. „S prihliadnutím na závery znalcov súd ustálil, že sú splnené podmienky vo výmere 25 rokov,“ uzavrel sudca.

Durošku tak rovno zo súdnej siene odviedli za mreže cely, kde s najväčšou pravdepodobnosťou zostane do konca svojho života.