Streda (16.8.) bola pre obyvateľov Sídliska II. v Humennom ako z hororu! V jednej z bytoviek našla polícia v byte na piatom podlaží telo mŕtveho 62-ročného Jozefa. Zabalené bolo vo fólii a prelepené lepiacou páskou. „Prípad na mieste prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove,“ informovala vtedy hovorkyňa prešovskej polície Jana Ligdayová.

FOTO Z MIESTA ČINU >TU<

Dvere do bytu sú zapečatené, susedia sa stále nevedia z nálezu spamätať. „Dlhšie sme ho nevideli, ale on bol aj nejak chorý, maródoval. Len sused, čo býva na tom istom poschodí, cítil dlhšie nejaký smrad, preto prišla polícia,“ hovorí nám obyvateľka vchodu.

„Naďalej sa vykonávajú úkony trestného konania i znalecké dokazovanie, v rámci ktorého je skúmaná a posudzovaná aj ďalšia manipulácia s telom nebohého od jeho smrti až do doby, kedy bolo telo nájdené a z toho vyplývajúca možná trestnoprávna zodpovednosť,“ upresňuje Ligdayová.

Na mieste činu v putách skončili dvaja synovia nebožtíka

Nebohý Jozef pracoval podľa informácií Plus JEDEN DEŇ v jednej z priemyslených firiem v meste. V byte žil len so synmi Paľom a Jánom, manželka mu zomrela. „Stretávala som chlapcov, no obaja skoro tridsiatnici, denne. Chodili s taškami plnými ako z obchodu, tvárili sa normálne. Keď si predstavím, že možno v tých taškách bola fólia, do ktorej ho zabalili, až mi zimomriavky nabehnú. Hrozná predstava, že len tak okolo neho, mŕtveho v posteli prechádzali akoby sa nič nestalo,“ vraví pre náš portál suseda.

Byt sa nachádza na piatom podlaží jednej z bytoviek humenského Sídliska II. Zdroj: Lukáš Koco

Vzhľadom na mužove údajné choroby, ktorými trpel, nie je možno jednoznačne konštatovať, že zomrel cudzím zavinením. „Po zhodnotení dovtedy zadokumentovaných skutočností boli vyšetrovateľom zadržané dve osoby, ktoré s menovaným žili v spoločnej domácnosti a v byte sa zdržiavali po dlhší čas, aj s mŕtvolou muža,“ informovala Plus JEDEN DEŇ Ligdayová s tým, že o deň neskôr (štvrtok 17.8.) ich prepustili na slobodu.

Nateraz nie je podľa informácií Plus JEDEN DEŇ známy ani termín pohrebu, nakoľko nijakí rodinní členovia sa doteraz o úmrtie Jozefa nezaujímali. „Veľmi slušný, poctivý človek to bol. Veľká škoda, nezaslúžil si tak zomrieť. Možno pitva potvrdí, že zomrel na chorobu, ale že ležal toľké dni vo fólii a hnil vo svojej spálni, veľká neúcta,“ dodáva suseda.

Prečítajte si tiež: