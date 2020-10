Šokujúce bolo, že mladík v tom čase pracoval ako referent policajnej pohotovostnej motorizovanej jednotky.

Tragický záver hádky

V panelákovom byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke bodol kuchynským nožom snúbenicu Alexandru. Zasadil mladej žene najmenej tri rany do chrbta a hrudníka, čím jej spôsobil zranenia, ktorým na mieste podľahla. Telo snúbenice potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, naložil do kufra auta a odviezol do oblasti Levočských lúk a priehrady, kde ho polial benzínom a zapálil.

Keďže Sašu v ďalších dňoch nikto nevidel a na telefonáty nereagovala, rodina ju začala hľadať.

Na kamery zabudol?!

Marek zašiel na políciu a nahlásil nezvestnosť. Jeho kolegom sa však výpovede mladého policajta nepozdávali, navyše si všimli, že je zranený. Veľmi im pomoholl kamerový záznam z bloku, v ktorom partneri bývali. Ten zachytil mladíka ako vynáša z bytovky niečo objemné v plachte a nakladá to do kufra auta.

Ich vzťah nebol taký idylická ako sa zdal. Zdroj: archív A.O.

Láska sa vytratila

Marek sa neskôr pod ťarchou dôkazov priznal. Povedal, že Alexandru bodol opakovane nožom kvôli nezhodám o svadbe, keďže mu vyčítala, že jej vôbec nepomáha s prípravami. Neskôr ukázal miesto, kde zakopal ostatky tela. Ľudia z okolia páru hovorili aj o nevere mladého muža, preto chcel zo svadby vycúvať, o čom Alexandra nechcela ani počuť.

Marek brutálne zabil svoju snúbenicu pár hodín pred svadbou. Zdroj: TASR

...ešte dvadsať rokov

Okresný súd Košice I poslal expolicajta za vraždu blízkej osoby za mreže na 23 rokov. Obžalovaný sa odvolal a rovnako sa odvolali aj poškodení. O predmetnej veci rozhodoval napokon Krajský súd v Košiciach, ten za obzvlášť závažný zločin vraždy potvrdil trest v rovnakej výške.

Odpykáva si ho v ústave na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň súd určil odsudenému ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť rodičom a bratovi zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15-tisíc eur každému.

Bez zmien

Zisťovali sme, či v danom prípade nedošlo k nejakým zmenám. "Vo veci odsúdeného rozhodoval Okresný súd Košice I. Aktuálne neeviduje žiadne ďalšie podania, ktoré by s predmetnou vecou súviseli. Odsúdený si momentálna vykonáva trest odňatia slobody," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom

Anketa Ako hodnotíte výśku trestu, ktorú súd vymeral Marekovi? spravodlivá 9%

mal dostať viac 90%

trest je privysoký 0%

mal dostať miernejší trest 0%

neviem posúdiť 1%

je mi to jedno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný