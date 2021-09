Sobotňajšie priaznivé počasie na vysokohorskú turistiku plánoval využiť dnes už nebohý muž. Vybral sa bicyklom na Popradské pleso vo Vysokých Tatrách. Cestou späť na Štrbské Pleso však počas zjazdu tak nešťastne zabrdil, že preletel cez riadidlá a poranil chrbticu. Po páde zostal v bezvedomí, okoloidúci okamžite privolali na pomoc horských záchranárov. „Urgovala som 155 nech sa naozaj ponáhľajú, že je to veľmi vážne. Pán veľmi krvácal z hlavy,“ opísala svedkyňa udalosti Jana Zemková.

Na miesto smerovala aj posádka Rýchlej lekárskej pomoci. Do príchodu záchranárov sa jeho stav natoľko zhoršil, že bolo potrebné ho oživovať. „Prvá na miesto prišla posádka zdravotníckych záchranárov a následne horskí záchranári. Spoločne pokračovali v resuscitácii, ktorá bola úspešná,“ informovala na sociálnej siete Horská záchranná služba Vysoké Tatry. Stanislav Hugec bol tiež svedkom záchrannej udalosti, a celú udalosť opísal podrobne. Ako sa nešťastie stalo a ako prebiehala dramatická záchrana si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII.

Stanislav Hugec: „Pridržiaval som nádobu s fyzákom a robil tieň. Podľa výpovede svedka, pána lekára, ktorý riadil predlekársku pomoc pred príchodom RLP, cyklista po prudkom pribrzdení prednou brzdou preletel ponad riadidlá. Dal to naplno čelom o asfalt (bez prilby), potom ešte bicykel padol na neho, z čoho utrpel veľmi ťažký úraz hlavy. Mal viditeľnú preliačenu zlomeniny lebky na čele, rozbitú tvár. Nebol to pekný pohľad: krvavá stopa po ceste na 3 metroch, počas resuscitácie nabehol po adrenalíne, no má pred sebou ešte dlhý boj, letecký záchranár lekár ho cez vysielačku rovno odporúčal na vyššie nemocničné pracovisko ako Poprad. Napríklad Martin alebo Košice.“

Muža sanitkou previezli do nemocnice. No tam na druhý deň vydýchol naposledy. „Poranil si druhý krčný stavec,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja. Meno lekára sa dozviete v popise fotky v GALÉRII.

