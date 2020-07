Opustil nás Rasťo Židišin! S veľkým zarmútkom oznamujeme, že našu hokejovú rodinu, po včerajšej tragickej dopravnej nehode vo večerných hodinách, navždy opustil skvelý hokejista a Človek, dvojnásobný majster našej ligy a hráč tímu HC KVP Represent. Odpočívaj v pokoji Rasťo!

Kto pochybil?

Ľudia sa pýtali, čo sa vlastne stalo? Odpoveď im dala jedna z komentujúcich, kratučkou policajnou správou o piatkovej nehode neďaleko Sečoviec, pri ktorej zahynul motocyklista.

"Podľa doterajších zistení, motorkár jazdil v smere od Sečoviec na obec Dargov, pričom za križovatkou za obcou Trnávka na rovnom úseku cesty predchádzal kolónu vozidiel, kde z doposiaľ nezistených príčin došlo k zrážke motocykla s traktorom, ktorý odbočoval vľavo na poľnú cestu," informovala po nehode košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Príčiny nehody zisťuje policajný vyšetrovateľ.

Mariana netuší o smrti svojej lásky

Priateľka motocyklistu Mariana (36), ktorá sa s ním v tragickom okamihu viezla, bojuje v košickej nemocnici o život. "Rasťo bol fantastický človek. Miloval šport, prírodu, rybárčenie a jazdu na motorke. Nikdy by som nepovedal, že práve táto záľuba sa mu stane osudnou," povedal motorkár Matej. "Neverím, že by práve on pochybil. Bol to skúsený motorkár. Napriek tomu, že sa o motocyklistoch hovorí, že radi hazardujú so životom, Rasťo taký nebol. Bol veľmi opatrný, mimoriadne vtedy, keď mal na zadnom sedadle Marianku, ktorú zbožňoval," povedal kamarát Matej.

Kamaráti Rasťa chcú poznať pravdu

"Verím, že polícia riadne vyšetrí nehodu, aby bolo jasné, prečo Rasťo zomrel," uzavrel motorkár.

Polícia informovala, že pri dopravnej nehode vodič motocykla utrpel mnohopočetné poranenia, ktorým po prevoze leteckou záchrannou službou, podľahol. "Vodič traktora sa nezranil, dychová skúška bola u neho negatívna. U nebohého vodiča bude prítomnosť alkoholu a omamných látok zisťovaná pri pitve. Spolujazdkyni na motocykli bola odobratá vzorka krvi, ktorá bola zaslaná na toxikologické vyšetrenie," spresnila policajná hovorkyňa.

Trebišovský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy, ktorý bol prítomný na mieste udalosti. Poškodením motocykla zn. Kawasaki vznikla škoda zhruba 6500 € a poškodením traktora zn. Fendt škoda vo výške 2000 €.

