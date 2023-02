Rodiny dvoch mužov sa už pomaly chystali na víkend, keď sa ich životy v sekunde navždy zmenili. "K tragickej udalosti došlo pri obci Gbelce v novozámockom okrese 16.2.2023 okolo 19-tej hodiny v podvečer," píšu s tým, že 23-ročný vodič pri prechádzaní pravotočivej zákruty z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty vľavo do priekopy, kde narazil do stromu.

Zdemolované auto sa prevrátilo na strechu a dvaja ľudia v ňom zostali zakliesnení. "Aj napriek poskytnutej pomoci 61-ročný spolujazdec na mieste nehody svojím zraneniam podľahol. Mladého vodiča sa snažili lekári oživovať, avšak bez úspechu," uviedli policajti s tým, že chlapec zomrel necelé dve hodiny po nehode. Zábery z nehody sú hrozivé, pozrite sa v GALÉRIÍ>>>

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin usmrtenia.

Obeťami nehody sú Brian († 23) a jeho kamarát a kolega Pavol († 61). Osudnou sa im podľa portálu noviny.sk stala cesta od Brianovej maminy, u ktorej boli na večeri. Šoférovať mal mladší z nich, ktorý údajne v minulosti prišiel o vodičák. Pavol iba v januári utiekol smrtke priamo z lopaty, keď ho zachránili z horiaceho domu, ktorý odmietal opustiť.

"Je mi to ľúto, ešte včera som s nim hovorila. Ani veriť tomu nemôžem," reagovala na tragickú udalosť Mária, ktorá Briana poznala. "Poznal som ho, chodil som s ním do školy, potom sme boli kamaráti dlhšiu dobu, úprimnú sústrasť rodine, bol to dobrý kamarát," pridal sa zronený Marek.

Zúfalá rodina prosí o POMOC! Čítajte na druhej strane!