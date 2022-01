Prípad už polícia uzavrela. "Zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I po vykonaní potrebných procesných úkonov a zabezpečených znaleckých posudkoch bolo rozhodnuté v súlade s ustanoveniami § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zastavenie trestného stíhania," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff, ktorý rozhodnutia nespresnil. V Trestnom poriadku je výklad tohto paragrafu taký, že vyšetrovateľ zastaví trestné stíhanie, ak nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Nedobrovoľná rozcvička

Obyvatelia bloku majú prípad stále v živej pamäti minimálne aj preto, že od tragédie stále chodia pešo, keďže výťah je odstavený.

Zborový farár ECAV Martin Šefranko, ktorý bol vlani správcom výťahu, potvrdil, že zariadenie je momentálne nefunkčné. "Pri záchrannej akcii došlo k poškodeniu koša i kabíny pôvodného historického výťahu a náhradné diely už nie sú dnes k dispozícii. Iste, je to už dlho, ale správca to nevie nijakým spôsobom ovplyvniť, keďže vstúpili do procesu aj pamiatkari, čím sa všetko začalo naťahovať," poznamenal Šefranko. Pripomenul, že orgány, ktoré sa prípadom zaoberali, konštatovali, že z ich strany ako správcu nedošlo k pochybeniu, denník revízií preukázal, že ich robili v stanovených termínoch.

Vdovec sa odsťahoval

Zborový dozorca Peter Synak vysvetlil, že už objednali nový výťah. Pôjde o kompletnú modernú výmenu zastaralého zariadenia. "Veríme, že výťah spustíme už čoskoro, keďže v máji uplynie rok, odkedy chodíme pešo. Ja osobne to beriem z toho pozitívneho hľadiska ako pravidelný pohyb, ale zároveň priznávam, že občas to bolo náročné. Bývam na štvrtom pochodí a po operácii nohy som chodil dva mesiace o barlách. Dalo mi to poriadne zabrať," povedal s úsmevom. Zaujímalo nás, či si domáci občas spomenú na tragédiu, ktorá poznačila aj ich životy. "Všetci, ktorí tam bývame, sme mladú rodinu poznali. Prežívali sme to veľmi intenzívne. Vdovec sa veľmi skoro po smrti manželky a dieťatka odsťahoval z bytu, ktorý mali v prenájme," uviedol Synak. Poznamenal, že v susedských rozhovoroch vedome tragédiu nespomínajú. Nechcú znovu jatriť staré rany.

Podľa domácich sa nešťastný muž pri sťahovaní vyjadril, že správcovi nič nevyčíta v zmysle, že by tento niečo zanedbal alebo podcenil. Vnímal nešťastie ako tragickú náhodu, ktorá výrazne zasiahla a poznačila život jeho i najbližších.