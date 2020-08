Náhodna svedkyňa z turistického chodníka v Sedielku, dnes nahlásila, že videla v stene Ostrého štítu s kameňmi padať bližšie neurčený predmet. Zároveň poslala fotografiu zo steny s dvoma neznámymi objektami. Žiadny pohyb na mieste po páde nezaznamenala ani nikto nekontaktoval HZS so žiadosťou o pomoc.

"Následne sa ozvali aj iní svedkovia, ktorí počuli v danej lokalite pád kameňov. Keďže nebolo celkom jednoznačné, čo sa na mieste udialo a mohlo sa jednať o výpadok osoby, bola o súčinnosť požiadaná Letka MV SR. Tá v krátkom čase priletela z Bratislavy na heliport do Starého Smokovca, kde vyzdvihla troch záchranárov HZS z Vysokých Tatier a smerovala do oblasti severnej steny Ostrého štítu, spadajúcej do Zadnej Javorovej doliny, na prieskumný let,"informujú záchranari na svojom facebooku s tým, že po obhliadnutí steny sa zistilo, že v exponovanom teréne sa nachádza jedna osoba bez známok života a povyše nej sú osobné veci.

Ku telu boli spustení dvaja záchranári za pomoci podvesu, ktorí ho nabalili a pripravili na transport. Telo nebohého bolo transportované do Tatranskej Javoriny, kde ho prevzali 4 príslušníci HZS a previezli ho do márnice v Ždiari. Príčinou smrti ako aj identifikáciou osoby sa bude ďalej zaoberať polícia a príslušníci Bezpečnostno-operatívnej jednotky HZS.