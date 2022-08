Bartošovčan Miroslav († 46) podnikal v stavebníctve. „Veľmi sa tešil, že si od ťažkej práce oddýchne spolu s rodinou pri mori v Chorvátsku. Až som sa čudoval, dobre, že nepočítal dni do odchodu. Asi to tak malo byť, osud rozhodol..." len ťažko hľadá slová Janči, krajan nešťastného muža.

Smrť otca pred očami dvojčiat

Rodina plánovala prísť domov vo štvrtok večer, prípadne v piatok nadránom. Nebolo jej to však už dopriate. Miroslav zomrel pri tragickej kolízii na diaľnici, kde sa zrazili tri autá. "Hrozné na tom je, že manželka Miladka a dvojčatá Sonička a Emka videli smrť svojho tatinka v priamom prenose,“ neskrýva dojatie.

Bolesť zasiahla aj rodákov

Hovorí, že miestni to prežívajú veľmi ťažko. „Naša obec má len niečo okolo 750 obyvateľov. Ľudia sa tu poznajú, pomáhajú si a prežívajú spoločne všetky radosti i bolesti. Smrť Mira mnohých traumatizuje. Mladý, šikovný chlap, ochotný a dobrosrdečný – a tak znenazdajky, nie vlastnou vinou, odišiel! Smutné, veľmi smutné,“ horekuje miestny muž. Spomenie, že rodičia nebohého Anna a František to nesú veľmi ťažko. „Nie nadarmo sa hovorí, že najhoršie, čo môže postretnúť rodiča, je, keď sa musí pozerať do hrobu vlastného dieťaťa,“ uzatvára Janči spomienku na kamaráta.

Rodinu trápenie zomklo

Podľa našich informácií vdove a polosirôtkam sa vybral do Chorvátska na pomoc brat nebohého Slavko, ktorý pomôže švagrinej vybaviť všetko potrebné a privezie nešťastnú trojicu domov.