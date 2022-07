Tragédia sa stala krátko po 18-tej hodine v piatok 17. júla 2015 v Prielome Hornádu v časti zvanej Stupačky nad večným dažďom. Podľa záverov vyšetrovania - pilota oslepilo zapadajúce slnko a pri pohľade do tmavej rokliny prehliadol drôty vysokého napätia, na ktorých chýbali výstražné kontrastné balóniky.

Hlavný rotor helikoptéry spoločnosti Air Transport Europe (ATE) Poprad pretrhol káble elektrickej energie a vrtuľník sa z výšky 100 až 200 metrov zrútil do rokliny. Zahynuli v ňom pilot Ľubomír Majerčák († 44), lekár Marek Rigda, technik Martin Svitana († 34) a horský záchranár Dušan Leskovjanský († 37).

Všetci počas svojej dlhoročnej praxe pomohli stovkám ľudí v núdzi a zachránili niekoľko životov. Počas služby iným však vyhasli tie ich. Po nemeckého chlapca so zlomenou nohou, ktorého šla posádka vrtuľníka zachraňovať, vyslali ďalšiu skupinu, ktorá ho z terénu vyslobodila.

Aby vyslobodili telá z havarovaného vrtuľníka v nedostupnom teréne, museli nasadiť hasičov, horských záchranárov i policajtov. Celú oblasť vtedy uzavreli, telá nebohých transportovali z rokliny ich kolegovia, s ktorými sa stretávali v službe a spolupracovali spolu. Bolo to pre nich mimoriadne ťažké, keďže im odišli ich kamaráti.

Šéf komory slovenských záchranárov František Majerský stratil naraz troch kamarátov. “Bol to jeden z najhorších dní, ktoré som ako človek, ale aj ako záchranár zažil. Dozvedel som sa to večer o pol ôsmej hodine, naši kolegovia z horskej služby šli na miesto a volali nám, že všetci sú mŕtvi. To bol strašný okamih,” povedal nám roztraseným a dojatým hlasom. Marek Rigda bol jeho veľmi blízky priateľ, mal ho ako človeka a odborníka rád. “Srdcom aj povolaním bol lekár záchranár, ktorý vo Vysokých Tatrách a v okolí zachránil a pomohol veľmi veľa ľuďom. Aj nám, lebo bol náš mentor a aj ľudsky sa nám snažil odovzdať svoje skúsenosti, jeho rady si budem pamätať navždy,” dodal. Podľa Majerského po Rigdovi zostalo prázdne miesto, ktoré sa nedá nahradiť. Zanechal manželku Tatiana a troch synov, na ktorých by bol dnes iste pyšný. Rok po nešťastí sa synovia lekára Rigdu vyznali z lásky k nemu.

Pozostalí a kolegovia na štyroch nebohých červených anjelov stále spomínajú."Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal ... Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ ... Nikdy na Vás nezabudneme kamaráti," napísali na sociálnu sieť zamestnanci popradskej leteckej záchrannej služby.