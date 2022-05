Na zápis do knihy rekordov je súdne pojednávanie vedené proti starostovi obce Vyšný Mirošov (okres Svidník) Michalovi Petraníkovi. Svidnícky súd sa ani počas dlhých osem rokov nedopracoval k rozsudku! Vytýčených bolo viac ako 50 pojednávaní. Vo štvrtok sa na jednom z nich diali zaujímavé udalosti.

Zrejme najdlhšie pojednávanie na svete na prvostupňovom súde vedú voči starostovi malej obce Vyšný Mirošov pri Svidníku pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Michala Petraníka súdia od roku 2014 za to, že obecné peniaze posielan na súkromné účty a časť z nich si nechal.

Ide o sumu okolo 130-tisíc eur. Trestné oznámenie na neho podali miestni poslanci ešte v roku 2013. A medzitým mu polícia vzniesla ďalšie obvinenia súvisiace s finančnými trestnými činmi, ktorých sa dopustil z titulu svojej funkcie. Pre niektoré z nich už má na krku ďalšie obžaloby. Podľa hovorkyne prešovských súdov Ivany Petrufovej pre pokus o podvod (za sfalšovanú zmluvu o pôžičke peňazí), pre výrub stromov a krov a za zločin pri porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Predvlani v novembri skončil Petraník za mrežami, po pár dňoch bol vonku. Predtým bol niekoľko mesiacov vo vyšetrovacej väzbe pre skutky, kde sa škoda vyšplhala na takmer 2-milióny eur. Túto vec riešila špeciálna prokuratúra. O čo ide? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Z basy sa Petraník dostal s elektronickým náramkom a s ním chodil do práce a úradoval s monitorom na nohe aj robil prevody v banke. Medzitým mu však polícia vzniesla ďalšie obvinenia. Za zločin podvodu, za pokračovací zločin podvodu so závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách, za zločin zneužívania právomocí verejného činiteľa a za zločin subvenčného podvodu. V čase, keď bol starosta v base pre súkromnú kauzu, sa prevalilo, že podpísal v mene obce za chrbtami poslancov niekoľko zmeniek v súhrnej sume približne 190-tisíc eur. "V čase, keď bol v base, sme zistili aj to, že v pokladni chýbali peniaze a boli sfalšované zápisnice," uviedol poslanec Peter Bochnovič, ktorý ho v čase jeho uväzenia zastupoval.

Pri razii, pri ktorej policajti vtrhli na obecný úrad, vyšetrovateľ zhabal obci časť účtovníctva, preto nebolo možné vykonať audit. P. Bochnovič požiadal o vykonanie vládneho finančného auditu. Lenže v tejto súvislosti absurdne vyznieva fakt, že ho museli ukončiť, lebo im chýbali doklady zhabané políciou. V súčasnosti vedie svidnícky vyšetrovateľ voči Petraníkovi trestné stíhanie vo veci zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku vo viacerých skutkoch, ktoré sú vedené spoločne pod jedným číslom konania. "Niektoré skutky boli postúpené na krajskú kriminálku," informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Petraník vyhlasuje, že je nevinný, že ide o účelové stíhania, ale logické vysvetlenie doteraz neponúkol. Na štvrtkové pojednávanie vytýčené už po 50-ty krát neprišiel. Cez svojho obhajcu poslal súdu súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Udialo sa tak po prvý raz v priebehu dlhých ôsmich rokov. A z údivu nevychádzali bývalí dvaja poslanci obce ani po ráznom rozhodnutí predsedu senátu Matúša Tarcalu. Ten prípad dostal po tom, ako predchádzajúci sudca odišiel do dôchodku a tak vo veci musel začať pojednávať odznova. K čomu sa teraz uchýlil? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Sudca pojednávanie odročil na jún a avizoval záverečné reči.