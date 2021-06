Z tohto už zostáva rozum stáť! Ani osem rokov nestačilo na porátanie sa s obžalobou na starostu Vyšného Mirošova Michala Petraníka pre podvody s obecnými peniazmi. Hoci ho nedávno posadil sudca do väzby, lebo neprišiel na súd, krátko na to už bol vonku. Pojednávanie s ním odročili už 44-krát!

Proces vlečúci sa ako telenovela! Prvé trestné oznámenie podali na starostu obce Vyšný Mirošov Michala Petraníka obecní poslanci ešte v roku 2013. Odvtedy je stíhaný, súd s ním odročili už 44-krát! No a medzitým mu vzniesla polícia niekoľko ďalších obvinení. Tri z nich už prejednáva súd. V jednom prípade ide o pokus o podvod pre sfalšovanú zmluvu o pôžičke peňazí pre mladú ženu, v druhom ide výrub stromov, a v treťom za zločin pri porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Ide o skutky za roky 2017 - 2018, trestné oznámenie podával kontrolór obce pre chýbajúce peniaze v pokladni a posielanie peňazí na súkromné účty.

Pre túto vec vlani v novembri skončil za mrežami, príkaz na jeho zadržanie dal sudca svidníckeho okresného súdu na základe neprítomnosti obžalovaného na hlavnom pojednávaní. No krajský súd ho prepustil na slobodu. A prešovskí sudcovia tak urobili pár dní predtým, ako mal nariadené pojednávanie kauze, v ktorej ho stíhajú už takmer 8 rokov. V tomto prípade je obžalovaný z toho, že v priebehu rokov 2011 - 2013 posielal obecné peniaze na rôzne iné účty, medzi nimi aj svojim príbuzným. Ide o sumu okolo 130-tisíc eur. No pojednávanie museli vtedy zas odročiť. Tentoraz pre chorobu jeho obhajcu, ktorý potom ochorel ešte raz.

V utorok sa konalo 44 pojednávanie v tejto kauze. Na súd prišla vypovedať znalkyňa z odboru písmoznalectva. Jej úlohou bolo ešte v roku 2016 porovnať rukopisy v zmluve o údajnej pôžičke od starostu mladej žene zo Stropkova. Jednoznačne uviedla, že na zmluve nie sú podpisy poškodenej a zmluvy boli vypísané rukou jednej osoby. "Podpis je pani Durkáčovej. Ďakujem pani znalkyni, pripravila ma o veľa peňazí. Človek pomôže a ešte sa dostane do problémov," vyjadroval sa Petraník k výpovedi znalkyne. Vypovedal aj pracovník banky, ktorý mal potvrdiť, že starosta pred približne 7 rokmi vybavoval pôžičku pre mladú ženu a to malo byť dôkazom podporujúcim slová starostu. No svedok si na nič podobné spomenúť nevedel. Starosta mu pripomínal, že mu posielal v tejto súvislosti aj esemesku. "Ja mám 15 rokov to isté číslo. Naozaj si na to nepamätám. Treba to preveriť u môjho operátora," dodal svedok. Obhajca navrhol vypočuť ďalších svedkov, medzi nimi znova aj takých, ktorí už na súde vypovedali. Súd toto pojednávanie odročil koniec na júla.

No najšokujúcejšie v tomto bizarnom prípade je to, že policajný vyšetrovateľ zo Svidníka vzniesol Petraníkovi ďalšie obvinenia. Za zločin podvodu, za pokračovací zločin podvodu so závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách, za zločin zneužívania právomocí verejného činiteľa a za zločin subvenčného podvodu. V prípade dokázania viny mu hrozí až 12-ročné väzenie. Lenže výpočet starostových obvinení stále nekončí. Stíhajú ho aj za trestný čin, ktorý mal spáchať ako súkromná osoba a na pol roka skončil za mrežami. Ide o kauzu, v ktorej sa točili milióny. Z čoho ho viní Špeciálna prokuratúra? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Zvláštny postoj prokuratúry i polície

Napriek tomu, že obecní poslanci či kontrolór upozorňovali na to, že Petraník naďalej pácha trestnú činnosť, polícia a prokuratúra mu v tom nezabránili a nechali ho na slobode. Polícia k tomuto poslala prekvapivé stanovisko. "Vyjadrovať sa z našej strany k postupu orgánov činných v trestnom konaní pri skúmaní a posudzovaní väzobných dôvodov nie je možné," odpísala hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová.

V priebehu rokov k Petraníkovi vtrhli kriminalisti dvakrát na úrad, raz mu zhabali účtovné doklady. V čase, keď bol starosta v base, sa prevalilo, že podpísal v mene obce za chrbtami poslancov niekoľko zmeniek. Doteraz sa vie o štyroch.

Prvú, na sumu 45-tisíc eur, už vyplatil. Ďalšiu vo výške 34-tisíc eur podpísal mužovi z Poľska, na 46-tisíc eur mužovi z Čiech a 66-tisíc eur Košičanovi. Aj tieto skutky sú súčasťou nových, vyššie spomínaných, vznesených obivnení, ako aj neoprávnené výbery peňazí z obecného účtu a ich použitie na nezistené účely mimo zabezpečenia chodu a potrieb obce. Ide o ďalšie desiatky tisíc eur!

Povereným opatrovníkom obce je poslanec Ján Bochnovič, ktorý si už nevie rady. Vyratúva ďalšie starostove prešľapy: "V banke mu umožnili robiť prevody napriek tomu, že mal elektronický náramok. Teraz jedinou osobou, ktorá môže robiť úhrady, je jeho sekretárka. V pokladni chýbajú peniaze. Sfalšoval zápisnice a z každého občana obce spravil dlžníka."

Nedávno na hlavu obce podali ďalšie trestné oznámenie za použitie účelovo viazaných peňazí. "Zamestnal svoju sestru aj manželku, z peňazí na školstvo vyplácal za seba exekúciu," dodal bývalý poslanec Ján Hoško.

Petraník sa napriek všetkým obvineniam cíti nevinný. "Uvidíme kto z koho. Na pána Bochnoviča idú tri trestné oznámenia ešte tento týždeň. On stokrát väčšie prúsery narobil ako ja," bráni sa čudným spôsobom.

Perličkou je, že obec od roku 2014 nemá urobený finančný audit. Bochnovič požiadal o vykonanie vládneho auditu, no ten paradoxne zastavili z dôvodu, že originálne doklady nie sú v obci, ale na súde.

SÚPIS NEOPRÁVNENE POUŽITÝCH PEŇAZÍ STAROSTOM, TRESTNÝ ROZKAZ VOČI NEMU ČI VYJADRENIE VYŠETROVATEĽA K NOVÝM OBVINENIAM SI MÔŽETE POZRIEŤ V GALÉRII.

