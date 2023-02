Terézia Macalíková z Topoľčian bola nezvestná od 28. januára 2023, kedy odišla z bytu svojho priateľa v Bratislave. Práve on ju mal vidieť ako posledný - po hádke mala z bytu odísť o pol ôsmej večer preč. "Nekomunikovala asi pol hodiny a potom mi napísala s tým, že je na Starom moste. Ja som tam šiel a našiel som tam jej bundu aj telefón, ona tam však už nebola," povedal.

Následne bol vypovedať na polícii, kde spolu preberali všetky možné scenáre, čo sa mohlo stať a kde by sa Terezka mohla nachádzať. „Išli sme ku mne, kde zaistili nejaké Terezkine osobné veci v prípade, že bude potrebné robiť testy DNA,“ uviedol.

ODKAZ EXMARKIZÁČKY ADRIANY POLÁKOVEJ, SI POZRITE TU:

O niekoľko dní na to, v stredu (1.2.), sa však potvrdil ten najhorší scenár - telo mladej ženy bolo spozorované vo vodnom toku Dunaja v blízkosti Lužného mosta. Bohužiaľ, išlo o nezvestnú 18-ročnú Teréziu Macalíkovú. Jej telo bolo nájdené pod mostom, denníku Plus JEDEN DEŇ to potvrdil aj zasahujúci hasič a obhliadajúci lekár.

Terezin partner, rodina, ani blízki nedokážu tejto tragédii uveriť. Tento smutný prípad však zasiahol aj niektoré známe osobnosti. Exmarkizáčka Adriana Poláková zanechala na svojom instagramovom profile dojemný odkaz: "Dievčatá, ale aj chlapi, PROSÍM VÁS vždy myslite na svoju mamu a otca, ktorí vás navždy budú ľúbiť a každá hádka je len okamih!!! Ale to, že by ste tu na druhý deň neboli??? Kvôli niekomu, koho poznáte sotva pár mesiacov??? Úprimnú sústrasť," napísala.

Prečítajte si tiež: