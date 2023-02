Nikto sa stále nevie spamätať z toho, že z tohto sveta nečakane odišla iba 18-ročná dievčina. Niektorí jej konanie odsudzujú, iní zas poukazujú na to, že mladí ľudia skutočne môžu mať a aj majú rôzne psychické problémy, ktoré netreba brať na ľahkú váhu.

K tejto tragickej udalosti sa vyjadrila aj herečka Kristína Tormová, ktorá na svojom instagramovom profile napísala skutočne dojímavé slová.

"Milé dievča, ktoré som nepoznala. Je mi za Tebou smutno. Podľa všetkého si skočila z mosta do rieky a mňa mrzí hlavne to všetko, čo sa ti dialo predtým. Nemyslím hádku s Tvojim priateľom, ktorého hlúpi ľudia bezbreho vinia. Verím, že má pri sebe niekoho, kto mu vysvetlí, že to jeho vina nie je a veľmi naňho myslím. Nepoznala som Ťa, ale ak si sa stala obeťou samovraždy, zrejme Ti nebolo dobre. A to je to, čo ma serie. Isto si stokrát počula, že veď aká si krásna a že z čoho už len Tebe môže byť naprd. A Ty si sa zrejme topila dávno predtým, ako si prišla na most a ľudia na Teba kričali: "Mysli pozitívne! Neprežívaj to tak!", namiesto toho, aby Ti hodili záchranné koleso...".



