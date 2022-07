Poslanec pracuje so štyrmi verziami, z ktorých dve vníma ako vysoko pravdepodobné. "Nechcem hovoriť konkrétne o koho, ani o čo ide, lebo by som mohol svojimi výrokmi zmiasť vyšetrovateľov," hovorí Kaplan.

Môže za to vyťahovanie káuz?

Povedal, že existujú nejaké tipy a indície, kto by to mohol urobiť, pretože existujú ľudia, ktorí by boli toho schopní, len povedať to niekomu bez dôkazov je nemožné. "Spoločným menovateľom všetkých je, že počas pôsobenia vo funkcii mestského a krajského poslanca som sa venoval mnohým témam a korupčným kauzám. Netajím, že už aj v minulosti sa mi vyhrážali, dostával som anonymné listy, sledovali ma, ale nikdy mi nenapadlo, že by to mohlo dôjsť až tak ďaleko. Som presvedčený, že ide o snahu stopnúť moju kandidatúru na post primátora Michaloviec," prízvukuje.

Už to tu bolo

Polícia podľa jeho slov momentálne sleduje istú líniu. "Tá sa týka človeka, ktorý za čias svojej podnikateľskej činnosti už niečo podobné urobil. Tam je to najväčšie podozrenie, hoci na druhej strane, možno len niekto zneužil tento moment, aby na neho zvalil vinu. Určite to súvisí s komunálnou politikou, mestským úradom alebo odbormi, ktoré sú na magistráte. Je tam obava, že ako primátor, by som vedel tieto veci ovplyvniť, čo niekomu nehrá do karát," dôvodí poslanec.

Anketa Ako by ste sa zachovali na mieste Milana Kaplana? pokračoval by som v kampani 78% vzdal by som sa kandidatúry 11% neviem 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Nočné zvonenie

V čase, keď došlo k výbuchu, Kaplan pozeral televíziu. "Bývame v šesťposchodovom bloku, ale okná nášho bytu sú na opačnú stranu, ako je parkovisko, kde k udalosti došlo. Krátko po jednej som počul obrovskú ranu. Znelo mi to ako náraz dvoch silných áut. Vyzrel som z okna, ale nevidel som nič. Vtom nám niekto zazvonil. Vedel som, že sa niečo stalo, prečo by mi ináč niekto tak neskoro v noci zvonil," loví v pamäti. Dodal, že sa obliekol a zišiel dole. Stále veril, že ide maximálne o nejaký „ťukes", ale keď zbadal totálne zničené auto, pochopil. "Moje Suzuki Swift, ktoré som kúpil na lízing pred piatimi rokmi bolo totálne zničené. Hneď tú noc som vypovedal na polícii a potom ešte raz v nedeľu. Viem, že vyšetrovatelia zozbierali záznamy z kamier, ktoré sú na budovách v okolí parkoviska." Zvláštne mu príde, že v daný deň mali oslavovať štvrté narodeniny dcérky. "Chystali sme sa cestovať k mame. Ak to bola náhoda, je čudné, že páchateľ to urobil presne v takýto deň, ale ak nie, tak to možno bol odkaz. V kruhoch mafie je posledným varovaním výbuch auta a potom...." nedopovedal vetu.

Vydesená manželka

Milan Kaplan najťažšie znáša to, že jeho manželka od incidentu nechce byť večer sama doma len s dcérkou. "Necíti sa bezpečne. V snahe nestresovať ju, ani jej nehovorím všetko to, čo mi povedia známi i neznámi ľudia alebo susedia." Milan Kaplan spolupracuje s políciou. Spolieha na to, že páchateľa činu sa im podarí vypátrať. Polícia v súvislosti s prípadom vedie trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci, keďže okrem poslancovho auta, bolo poškodené aj BMW v jeho tesnej blízkosti. Celková škoda bola predbežne vyčíslená na 14 000 eur.

Vyjadrite svoj názor v komentároch pod článkom >>>