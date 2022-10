Slovenskom otriasla v nedeľu večer (22.10.) v hlavnom meste tragická udalosť, ktorá si vyžiadala niekoľko životov a viaceré zranenia. Na Zochovej ulici narazil do zastávky šofér osobného auta, kde v tom čase stálo niekoľko ľudí.

Tragédia sa odohrala na zastávke MHD Zochova v centre Bratislavy. Podľa svedka, ktorý sa nachádzal na mieste, sa auto vyrútilo zo zákruty a napálilo priamo do ľudí. Čakajúcich odhodilo zo zastávky niekoľko metrov. Došlo k úmrtiu štyroch ľudí a niekoľko z nich sa zranilo. V pondelok ráno záchranári potvrdili šesť zranených, z toho dvaja boli v kritickom stave.

Záchranári ich uviedli do umelého spánku a s viacerými ťažkými poraneniami, tzv. polytraumou previezli do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová. Nehoda si celkovo mala vyžiadať štyroch mŕtvych a šesť zranených. To, že bol vodič auta pod vplyvom alkoholu, potvrdil aj policajný prezident Štefan Hamran.

Bolo mu nameraných 1,6 promile alkoholu a dokonca sa mal správať agresívne voči polícii aj zdravotníkom. Jeho spolujazdec bol taktiež opitý, namerali mu 1 promile. So zraneniami skončil v nemocnici, z ktorej už bol prepustený. Podľa našich informácií vodičom vozidla, ktoré narazilo do zastávky, má byť člen Deaflympijského výboru Slovenska Dušan D. Na otázku, či si uvedomuje, čo sa stalo, vodič len odvrkol, že nič nevie. K tomu, či bol pod vplyvom alkoholu alebo drog, sa ale sám nevyjadril.