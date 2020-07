Následne policajti zaistili v lesnom poraste pri obci Nová Sedlica 8 štátnych príslušníkov Bangladéša bez cestovných dokladov. Do ťažko prístupného terénu privolali policajti Horskú záchrannú službu, ktorá po poskytnutí prvotnej zdravotnej pomoci zabezpečila prevoz jedného z cudzincov so zhoršeným zdravotným stavom do Fakultnej nemocnice v Košiciach, kde bol hospitalizovaný.

POLICAJTI ZADRŽALI 8 NELEGÁLNYCH MIGRANTOV Z BANGLADÉŠA Zdroj: Facebook Policia SR

Skupinu siedmich migrantov predviedli policajti na oddelenie za účelom zistenia totožnosti. Cudzinci sú zaistení na dobu siedmich dní za účelom vykonania administratívneho vyhostenia a taktiež z dôvodu nutnosti pobytu v karanténe.