Ošov náhrobný kameň je úplne jednoduchý, nie je ničím nápadný a stráca sa v záplave ostatných hrobov. Vpravo je nápis Jozef Kucmerka - 15.7.1962 - 7.6.1999, vľavo Roman Hruška, ktorý sa narodil v septembri 1968 a zomrel v novembri 1992. V čase smrti mal len 24 rokov.

"Roman bol Ošov brat, len mali každý rozdielneho otca, preto dve rôzne mená. Ako zomrel? Našli sme ho obeseného. Visel v jednom z objektov pri Dubnici. Bolo tam vtedy veľa blata, ale on nemal ani topánky špinavé, nič. Na bunde mal dve malé kvapky krvi. Boli sme si istí, že to nespravil sám, že ho niekto zavraždil, aj sme pátrali, ale bolo to uzavreté ako samovražda," povedal niekdajší člen Ošovej skupiny.

Ošo bol viackrát súdne trestaný za krádeže aj menej závažnú trestnú činnosť. Tak ako väčšina bossov v 90-tych rokoch minulého storočia, aj on sa špecializoval na výpalné. Spolupracovať mal s bratmi Mellovcami z Prievidze, ale aj Františkom Salingerom, prezývaným malý Fero. Ošo sa stal v Dubnici a okolí obávaný aj tým, že kam prišiel, tam vyvolal bitku. Majiteľov reštaurácií, či hotelov nútil, aby mu platili výpalné a museli mu rezervovať osobný stôl, či parkovacie miesto pri ich podniku. Ak bolo náhodou ich miesto, alebo stôl obsadený, Ošo vyvolal bitku.

O Ošovi, ktorého kvôli farbe vlasov prezývali Hrdzavý, sa traduje všeličo. Napríklad to, že za zaujímal o okultizmus a čiernu mágiu, že členom svojej skupiny zakazoval piť, ale drogy zakázané neboli. Navyše vraj jedol havranie srdcia, aby sa stal nesmrteľným. Bývalý člen gangu sa však na týchto tvrdeniach smeje. "Je to všetko zveličené. Vranie srdce sa jedlo len jediný raz. Bolo naozaj maličké a boli na neho traja, takže sa takmer nikomu nič neušlo. Áno, piť sa nepilo, ale s drogami to nie je pravda," hovorí muž.

Ošovi najväčšie vrásky na čele spôsobovala konkurenčná mafiánska skupina, ktorú viedol Ladislav Chromiak. Spory sa tak vyhrotili, až ich napokon stáli oboch život. Prvý, ktorý sa rozhodol vysporiadať s konkurenciou bol Ošo. V júli 1998 ktosi hodil Chromiakovi do okna bytu kameň a Chromiak doplatil na zvedavosť, keď sa šiel pozrieť, čo sa deje. Vystrelili naňho guľovnicou, ktorá sa používa na lov diviačej zvery. Projektil mu roztrieštil lakeť a dotrhal vnútorné orgány v bruchu. Utrpenie mladého Ladislava bolo neznesiteľné. Po pol roku ho síce dali v nemocnici ako-tak dokopy, a dostal sa z nemocnice domov, ale dlho si už nepožiť. Na následky zranení neskôr zomrel.

Ošo odišiel zo sveta 7. júna 1999 o 16.00 hodine a to priamo uprostred sídliska v Dubnici nad Váhom. V čase, keď bolo sídlisko plné ľudí ním prechádzal aj vtedy 37-ročný Kucmerka. Vystrelil na neho zo samopalu izraelskej výroby chlap oblečený v montérkach. Katastrofou bolo, že na mafiánske spory doplatili aj nevinní ľudia. Kucmerka schytal osem strelných rán a okamžite zomrel. Jeho ochrankár Radovan Remenár utrpel priestrel ruky a hrude. Strelec trafil aj 15-ročnú Lenku, ktorá našťastie prežila a 20-ročného bežca tiež lekári zachránili. Remenár prišiel o obe obličky. Smrťou Oša sa skončila jedna mafiánska kapitola na Považí.

