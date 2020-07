Po prvotnom preverení a príchode prvej hliadky muž na výzvy nereagoval, navyše mal pri sebe dve tašky s neznámym obsahom, píše sa v príspevku.

„V prvom rade je nevyhnutné sa pozrieť na zákrok z pohľadu jeho dôvodnosti. Je nespochybniteľné, že neznámy muž pohybujúci sa v blízkosti ambasády s nožom v ruke a dvoma batohmi, bol podozrivou osobou. Hneď prvými zrozumiteľnými slovami pravdepodobne jedného z policajtov sú „Ideme ho vyzývať, dobre?“. Z toho možno usudzovať, že policajti pristupovali k mužovi nanajvýš obozretne a už vopred si pripravovali taktiku vykonania služobného zákroku za dodržania povinností použitia výzvy, resp. výzvy s výstrahou,“ pokračuje autor.

Kladne hodnotí aj výzvy na ukázanie rúk, ktoré vraj boli jasné, zrozumiteľné, adresné a spôsobom, že sa policajti neprekrikovali. „Reakcia spôsobom „rozstrieľajte ma“, bola zaiste prvým indikátorom pre policajtov, že k mužovi treba pristupovať obzvlášť opatrne,“ tvrdia autori článku.

V bratislavskom Starom Meste na Prepoštskej ulici zasahovala polícia. Ulicami sa pohyboval muž ozbrojený nožom. Policajti muža zaistili. K žiadnemu zraneniu nedošlo. Na snímke policajti pred španielskym veľvyslanectvom. V Bratislave, 8. júla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

„Jeden z policajtov muža oslovil „pane“ a ubezpečil ho, že príde policajný vyjednávač. Toto slušné počínanie policajtov sa však u muža nestretlo s odozvou, vzápätí neguje pokojný priebeh udalostí a vyzýva policajtov, aby ho zabili. To je momentom, kedy policajti obratom prispôsobia taktiku výziev smerom k mužovi tak, aby sa pokúšali získať psychologickú prevahu. Použité výzvy sú razantnejšie, zvýšeným hlasom, za použitia tykania. Muž však ďalej nereagoval na výzvy policajtov, opakovane kričal „zabi ma“ a „strieľaj“. Aby umocnil svoje slovné ataky, začal vykrikovať „Allah akbar“, rozpažil ruky s nožom a spravil kroky smerom k policajtom. Na to policajti, ktorí sú k osobe najbližšie ustúpia, no po pokračovaní sa v približovaní vystrelia do nôh páchateľa,“ opisujú priebeh akcie. Podľa autorov, išlo o zlomový okamih, kedy policajti zachránili život páchateľa.

V bratislavskom Starom Meste na Prepoštskej ulici zasahovala polícia. Ulicami sa pohyboval muž ozbrojený nožom. Policajti muža zaistili. K žiadnemu zraneniu nedošlo. Na snímke krv na zemi pred španielskym veľvyslanectvom. V Bratislave, 8. júla 2020.

Útočník sa však neupokojil, začal slovne atakovať policajtov. Tu nasledoval už vulgarizmus „Zavri si pi.u a zahoď to!“. „Takéto počínanie policajtov je vzhľadom na okolnosti situácie v súlade s taktikou a neboli ním porušené žiadne normy,“ tvrdí sa v článku.

Podľa autorov, naši policajti muža neurazili, pritvrdili len v ostrosti slovníka. V zahraničí je úplne bežné, že pri incidentoch, kedy hrozí použitie zbrane alebo je už hrozba zbraňou použitá, sa policajti usilujú (napr. v USA, ktoré je často dávané našim policajtom za vzor) získať prevahu aj za použitia tzv. offensive language a tak sa nikto nepozastavuje nad tým, ak policajt komunikuje s páchateľom ako motherfu**erom…

V bratislavskom Starom Meste na Prepoštskej ulici zasahovala polícia. Ulicami sa pohyboval muž ozbrojený nožom. Policajti muža zaistili. K žiadnemu zraneniu nedošlo. Na snímke policajná páska na Prepoštskej. V Bratislave, 8. júla 2020.

Po spŕške zásahov muž zahadzuje nôž a padá na zem. Minimálne jednu ruku má pod sebou a policajti k nemu okamžite pristupujú. Je zreteľné, že viacerí policajti sa snažia doslova vytiahnuť mužove ruky spod jeho tela a dostať ich pod kontrolu. Kričia na neho, aby vybral a vystrel ruky.

„V očiach skúsených policajtov kľúčová vec. Nikto nedokáže predpokladať, či v oblečení neskrýva zbraň alebo v horšom prípade, spínač k nástražnému výbušnému systému. Policajti sa museli zaoberať aj touto možnosťou, najmä pri výkrikoch, ktoré sú nezriedka spojené s teroristami, navyše v blízkosti ambasády cudzieho štátu. Muž ale výzvy nerešpektuje a tak ho jeden z policajtov opakovane kope pravdepodobne do rúk, aby znehybnil páchateľa a zabránil mu v ďalšom naznačenom konaní. Podľa našich informácií páchateľ utrpel len povrchové zranenia, je tak logické, že policajt muža nekopal do oblasti hlavy, čím by mu boli definitívne spôsobené priam devastačné poranenia,“ prízvukuje článok.

V bratislavskom Starom Meste na Prepoštskej ulici zasahovala polícia. Ulicami sa pohyboval muž ozbrojený nožom. Policajti muža zaistili. K žiadnemu zraneniu nedošlo. Na snímke batožiny páchateľa pred španielskym veľvyslanectvom. V Bratislave, 8. júla 2020.

„Nekop ho, točia to!“ kričí zrejme veliteľ zákroku, po napomenutí kopajúci policajt ihneď prestáva a policajti aj tak ďalej vyzývajú muža, aby si dal ruky za chrbát a nekládol odpor. Až potom sa ho podarí spútať a vykonať tzv. bezpečnostnú prehliadku.

„Policajti stáli pred jasnou situáciou. Okamžite a nekompromisne dostať pod kontrolu ruky páchateľa. Samotné kopy sú donucovacím prostriedkom, ktorý možno de lege lata použiť aj proti osobe, ktorá kladie aktívny odpor, čo bolo jednoznačne splnené. Nie je možné oprávnene od policajtov žiadať, aby sa snažili nejakým šetrným spôsobom vytiahnuť ruky páchateľa, čím by sa mu mohla dať čo i len sekundová príležitosť stlačiť tlačidlo,“ zdôrazňujú autori príspevku.

V bratislavskom Starom Meste na Prepoštskej ulici zasahovala polícia. Ulicami sa pohyboval muž ozbrojený nožom. Policajti muža zaistili. K žiadnemu zraneniu nedošlo. Na snímke policajti pred španielskym veľvyslanectvom. V Bratislave, 8. júla 2020.

A prečo veliteľ kričal, že nech policajt prestane kopať, veď to točia? Podľa policajtov to bolo logické, keďže verejnosť vníma zákroky policajtov s použitím donucovacích prostriedkov až extrémne citlivo. „Nebolo by sa čomu čudovať, ak by dotyčný policajt rozhodol o ukončení použitia kopov zo strany zakročujúceho policajta práve kvôli tomu, že by si aj v tejto vypätej situácií uvedomoval možné následky zo strany rôznych internetových hodnotiteľov zákroku. Mohlo a zrejme to aj malo za následok predĺženie úspešného vykonania služobného zákroku, nakoľko ďalší policajti sa museli intenzívnejšie snažiť dostať muža pod kontrolu,“ zdôrazňujú muži zákona.

V bratislavskom Starom Meste na Prepoštskej ulici zasahovala polícia. Dôvodom je muž ozbrojený nožom, ktorý sa pohyboval na verejnosti. Policajti muža zaistili. K žiadnemu zraneniu nedošlo. V Bratislave, 8. júla 2020.

Podľa ich názoru, možno išlo len o podvedomý „pud sebazáchovy“, keď si policajt aj za cenu nižšej efektivity služobného zákroku zhodnotil, že hoci koná v súlade so zákonom, musí znížiť intenzitu svojho konania, nakoľko sa na neho spustí vlna kritiky. Ak by zasahujúci policajt kopal muža do hlavy alebo kamkoľvek po jeho spacifikovaní, išlo by o nezákonné konanie a úplne inú situáciu.

