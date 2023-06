TAKTO opísali spolužiaci MATÚŠA, ktorého obvinili z TERORIZMU! VZAL ho súd napokon DO VÄZBY? ×

Polícia na prípade „Frajer“ pracovala dlhú dobu, a to aj v spolupráci so zahraničnými vyšetrovacími orgánmi. Vo štvrtok (8.6.) si to príslušníci NAKA a Lynx Commanda namierili rovno na obchodnú akadémiu na Watsonovej ulici v Košiciach. Sudca ale obvineného študenta do väzby nevzal!