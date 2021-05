Adriana Pčolinská (42) je poslankyňou v parlamente za hnutie Sme rodina a v strane pôsobí ako odborníčka na školstvo. Je totiž aj vysokoškolskou pedagogičkou, má docentúru a pôsobí na Katedre anglického jazyka Žilinskej univerzity.

Keď policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v polovici marca zadržali jej manžela Vladimíra Pčolinského v skorých ranných hodinách v ich byte po tom, ako kukláči vyrazili vchodové dvere, a vyšetrovateľ ho obvinil z prijímania úplatku, z verejného života sa stiahla. Aj zo sociálnych sietí, hoci doteraz sa tam s veľkou obľubou prezentovala. Vraj si v parlamente vypísala voľno - poslanci totiž nemusia predkladať na to žiadne potvrdenie a ich absencia v práci nemá vplyv na ich zárobok. Voľno majú platené, mesačne dostávajú okolo 5-tisíc eur.

Kam sa štíhla blondínka vyparila? Prezradila to mama exšéfa SIS Marcela Pčolinská, ktorá je starostkou Nižného Hrabovca (okres Vranov nad Topľou), v politike sa pohybuje už desiatky rokov, je zakladajúcou členkou Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) a v minulosti bola za túto stranu poslankyňou parlamentu. Práve do tých čias siaha známosť jej syna Vladimíra s Danielom Lipšicom, s ktorým neskôr zakladal stranu Nova a bol jeho dlhoročným spolupracovníkom. Jej odpoveď si môžete prečítať v popise fotky v galérii TU.

A ako znáša Adriana uväznenie svojho manžela? "Zo začiatku to bolo veľmi zlé. Ale myslím si, že už sme s tým všetci vyrovnaní. Sme silní a snažíme sa prežiť tak, aby dobre bolo," vraví jej svokra.

NAKA vtrhla do bytu manželov Pčolinských 11. marca v skorých ranných hodinách. Šéfa SIS zadržali, odvtedy je v kolúznej väzbe, ktorú odobril aj Najvyšší súd. Zatknutie súvisí s výpoveďou bývalého námestníka SIS Borisa Beňu, ktorý už dokonca pristúpil na dohodu o vine a treste. Jeho zadržali v kauze Judáš a rozhovoril sa aj o Pčolinskom. Policajtom narozprával, že sa s Pčolinským mali podeliť o úplatok vo výške 40-tisíc eur od milionára Zoroslava Kollára za to, že ho SIS nebude odpočúvať. Prostredníkom mal byť bývalý šéf finančných daniarov Ľudovít Makó. Kollár je pre korupčné podozrenia vo väzbe už niekoľko mesiacov, úplatok poprel a za tento skutok je aj stíhaný. Medzi ním a Pčolinským pritom mala roky panovať averzia. "Je to smiešne! Keď môj syn povie, že polovicu úplatku dal ministrovi vnútra a druhú polovicu Matovičovi, budú obvinení oni dvaja? A on sa očistí? Veď je to choré a nemá to logiku," pohoršovala sa jeho mama.

Nedávno Pčolinskému pribudlo ďalšie obvinenie. A znova v ňom má prsty spolupracujúci obvinený z kauzy Judáš, tentoraz Marián Kučerka. Ten údajne vypovedá vo veci, ktorá sa týka nadnárodnej stavebnej spoločnosti.

A čo si o novom obvinení myslí mama exšéfa SIS? Bez okolkov povedala, čo je za tým. Jej vyjadrenie si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII.

Marcela Pčolinská vraví, že obvinenie a zadržiavanie jej syna vo väzbe súvisí s mocenským bojom: “Ide o ovládnutie SIS. Za tým nič iné nie je! Pčolinský, ktorý dostal od prezidentky odmenu 20-tisíc eur, ich nepotrebuje brať od Zoroslava Kollára.” Je presvedčená, že jej syn dokáže svoju nevinu a že je psychicky tak odolný, aby zvládol kolúznu väzbu.

Špecializovaný trestný súd vo štvrtok rozhodoval o žiadosti Pčolinského o prepustenie z väzby. Rozhodnutie nevyhlásil, sudca Ján Buvala obhajcom bývalého riaditeľa SIS povedal, že im rozhodnutie pošle poštou.

