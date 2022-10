Broňku (†21) zabil spolu s ďalšími štyrmi študentmi na zastávke MHD na Zochovej ulici v Bratislave opitý vodič v nedeľu o 22.24 h, keď čakali na autobus na internát. Zomrela po jedenásťhodinovom boji o svoj život v nemocnici a tak nasledovala svoju lásku Mareka Vojtaššáka (†20) zo Ždiaru, ktorý zahynul na mieste. Študovali spolu v hlavnom meste, chceli byť učiteľmi telesnej výchovy a tréneri a venovať sa športujúcim deťom.

Oboch ich pochovávali ako manželov, v rovnaký deň a hodinu, ale každého vo svojom rodisku. Broňu uložili do truhly ako nevestu v bielych šatách, na druhý svet ju vyprevádzali aj družičky oblečené v bielom. Podobne to bolo aj Ždiari, družičky boli v tejto rázovitej obci oblečené v krojoch. "Keď si sa dlho neozývala, že ste v poriadku docestovali, snažila som sa ti dovolať, či ste v poriadku. No ty si už nedvíhala. Nedvihla si, pretože si bojovala o svoj život na oddelení anesteziolģie a intenzívnej medicíny," prihovárala sa Bronina mama svojej dcére ležiacej v rakve. Bola taká zronená, že príhovor za ňu museli čítať.

O smrti Broninej lásky Mareka sa s manželom dozvedeli počas čakania na výsledok trojhodinovej operácie od Marekovho otca: “Dieťatko naše! Je veľmi bolestivé to, čo sa stalo. A nikdy nepochopíme, prečo sa to stalo a práve tebe a Marekovi. Boli ste tak veľmi zaľúbení a šťastní, čo sa prejavovalo v každej sekunde vášho života. Plánovali ste sa vziať a prežiť spolu celý život,"

Rodičia mladej ženy ihneď cestovali z východu za ňou do nemocnice, no žiaľ, už ju živú nezastihli: "Tá bolesť a bezmocnosť je nepredstaviteľná. Stále si kladieme otázky, prečo sa to stalo. No na to nám odpoveď asi nik nedá. Bola si krásna, svieža, mladá, plná života, lásky a plánov. Rodičia by nemali prežiť svoje deti."

