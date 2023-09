Svedok Richard, ktorý býva vo vedľajšom paneláku, prišiel domov 5 minút predtým, ako sa celá krvavá udalosť odohrala. Práve týchto 5 minút podľa neho mohlo rozhodnúť o jeho živote, opísal pre portál Aktuality.

"Zaparkoval som auto práve pred domom útočníka a išiel som možno 30-40 metrov k nášmu vchodu – teda k vedľajšiemu paneláku,“ opisuje Richard. akonáhle prišiel domov, začul výbuch, nasledovala streľba. "Už som počul potom ľudí, ktorí sa hádali, ktorí kričali, potom streľbu, ktorá sa opakovala niekoľkokrát," uviedol Richard.

„Pre mňa to bol trochu nepríjemný zážitok, lebo možno tých päť minút rozhodovalo, že som tu a robím s vami rozhovor,“ dodal Richard.

O petardách, ktoré niekto okolo bytovky rozhadzoval Richard počul, no či ich rozhadzoval práve útočník Matej, nevedel. Mnohí ľudia ho mali považovať za podivína.

Podľa našej čitateľky Zuzany mal útočník už dávno vyčíňať po sídlisku s petardami, výbuchmi aj streľbou. "Bolo to v noci, nadránom často. Aj sa to veľakrát hlásilo na políciu. Ja som to tiež hlásila. Všetko sa u nás berie na ľahkú váhu, všetko sa bagatelizuje. Ja som dostala odpoveď, raz, vraj sa plaší divá zver, toľko," napísala nám Zuzana. Bolo podľa nej otázkou času, kedy sa niečo stane.