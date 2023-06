Obyvatelia bytovky na Kyjevskej ulici v bratislavskom Novom Meste zažili ráno drámu, ako z najhoršieho sna. Z jedného z bytov začali šľahať hrozivé plamene, za ktorými stojí pravdepodobne banálna príčina. Všetko má mať totižto na svedomí elektrická kolobežka.

"Dnes v skorých ranných hodinách boli policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III vyslaní k prevereniu oznámenia o požiari v jednom z bytov na Kyjevskej ulici. Podľa doterajších informácií malo dôjsť k požiaru počas napájania elektrokolobežky v priestoroch jedného z bytov, následne došlo k zadymeniu celej 8 – poschodovej budovy," informuje Silvia Šimková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. Podľa jej slov bolo z budovy z dôvodu zadymenia evakuovaných 33 osôb. "Tri osoby utrpeli zranenia a boli rýchlou zdravotnou pomocou prevezení k ošetreniu do jednej z bratislavských nemocníc," dodáva Šimková s tým, že predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania.

V okolí bytovky bolo aj po niekoľkých hodinách cítiť štipľavý dym. Denníku Plus JEDEN DEŇ sa podarilo vyspovedať Ladislava (60), ktorý žije priamo nad bytom, kde sa všetko zomlelo.

"Bol to byt v prenájme. Oni hovoria, že vybuchla baterka z elektrickej kolobežky. Bolo asi pól štvrtej nadránom, keď dcéra zacítila dym a počula buchot. Pokúšala sa otvoriť dvere, aby zistila, čo sa deje. Na chodbe bolo plno dymu. Zistili sme, že horí pod nami. Pripravili sme si vodu a behom chvíle už horeli naše okná, ktoré aj praskli. Dvojmetrové plamene šľahali dovnútra k nám. Hasil som to a podarilo sa mi to tak, že sme aspoň nevyhoreli," konštatuje Ladislav s tým, že v byte síce má škody, ale nič také strašné. "Nevstúpilo to až tak dnu, našťastie. Požiar však poškodil statiku. Budú s tým musieť niečo spraviť, aby sme sa mohli vrátiť a potom nás čaká upratovanie. Hasiči prišli prakticky hneď. Niektorí ľudia sa nadýchali dymu. Viezli napríklad také bábätko, čo bolo čierne ako kominár. Neviem však o tom, že by sa niekomu stalo niečo vážne," uzatvára stále šokovaný obyvateľ.

Zástupcovia z miestneho úradu nenechali nič na náhodu. Ľuďom, ktorým požiar poškodil byty ponúkli náhradné ubytovanie. Predbežnú škodu si však zatiaľ netrúfa nikto odhadovať. V pozore bola kvôli ranným udalostiam doslova celá ulica. "Ja som počula, ako niekto kričí o pomoc z tých vyšších poschodí," komentuje požiar Jana. "Bolo to asi ráno o štvrtej, bola som už hore. Prišla som sa pozrieť, čo sa tam deje. Hrozné to vidieť," dodáva.

Čo sa mohlo v byte stať sme sa opýtali odborníkov z obchodu Aeurium, ktorý predáva elektronické kolobežky. "Tak tam záleží hlavne na značke tej kolobežky. Nabíjanie musí prebiehať len s nepoškodeným adaptérom. Nemôže byť porušený, alebo nafúknutá baterka. Kolobežka by pred nabíjaním tiež mala byť suchá. Kolobežka tiež mohla byť poškodená počas jazdy. Mohla sa tam dostať voda či prach. Batéria je najčastejšie poškodená práve kvôli vlhkosti," vysvetlili s tým, že na diaľku sa však presná príčina určuje celkom ťažko.

