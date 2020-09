V prípade sú obžalovaní starosta Dolného Chotára František Dora spolu so svojím synom. Obžalovaným hrozí výnimočný trest.

Na poslednom pojednávaní pred senátom ŠTS pokračoval svojou výpoveďou v prípade objednávky piatich vrážd už právoplatne odsúdený Juraj Bugár alias Bugi. Ten potvrdil, že skupina na podvody využívala takzvané biele kone. "Keď už biely kôň nebol potrebný, bolo ho treba zlikvidovať," vyhlásil svedok na poslednom pojednávaní.

Juraj Bugár svoju výpoveď začal likvidáciou Vojtecha Rampáka. "Poobede alebo na obed sme isli vykopať jamu spolu so Zsoltim Nagyom (Csonti). Csonti neskôr odišiel. Prišiel po chvíli. V aute, s ktorým prišiel k vykopanej jame, na mieste spolujazdca sedela jedna osoba. Spolu s ňou prišiel k vykopanej jame. Pri jame ju zaškrtil. Po chvíľke mi povedal, mi aby som mu pomohol s telom, lebo on mal stŕpnutú ruku. Telo sme hodili do jamy a zahrabali sme ho. Myslel som si, ze to je jeho biely kôň, len neskôr som sa dozvedel, ze to bolo od Doru," pokračoval Juraj Bugár na štvrtom pojednávaní v megaprocese v prípade objednávok viacerých vrážd. "Pamätám si, že to bol mladý človek. Na mieste bol celý čas ticho. Celé sa to stalo v blízkosti obce Busle. Pri takom páse stromov. Pýtal som sa Zsolta Nagya, že kto to je. Ten mi nepovedal nič," vypovedal jeden z členov vražedného komanda Sátorovcov.

Na Špecializovanom trestnom súde sa začalo pojednávanie v prípade viacerých vražd. Vo veci sú obžalovaní starosta Dolného Chotára František Dora a jeho syn František Dora mladší. Zdroj: Karol Farkaš

"Miesto na výkop jamy sme si vybrali tak, že sme boli vonku na motorkách. Zsolt označil toto miesto preto, lebo ho nebolo vidieť. Náradie na vykopanie priniesol taktiež Zsolt Nagy. Po vykonaní činu Zsolt alias Csonti osobné veci obete odniesol preč," vypovedal pred senátom už právoplatne odsúdený Bugár.

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade viacerých vrážd u mafiánskeho gangu Sátorovcov výpoveďou jedného z členov Juraja Bugára. Zdroj: Karol Farkaš

Skupina okolo Doru staršieho má mať na svedomí aj vraždu Petra Nagya. "Skutok sa stal v rokoch 2011 až 2012 na jeseň. Dôvod likvidácie tohoto poškodeného som sa dozvedel od Doru mladšieho, respektíve od Laciho(Ladislav Alfoldi). Poškodeného hľadala polícia pre DPH-čky. Prekvapilo ma, že Laci poškodeného zastrelil do hlavy. Neviem, z ktorej strany ho strelil. Laci s poškodeným pred zastrelením žartoval a dokonca ho objímal. Odrazu padol výstrel. Na mieste bola aj krv, ktorú sme zahrabali. Odmenu za skutok som si prebral u Doru mladšieho v kancelárii. Myslím, že som dostal zálohu vo výške do 2-tisíc eur. Neskôr som dostal zbytok. Tento poškodený bol zakopaný neďaleko miesta, kde sme zakopali Rampáka. Jamu sme v tomto skutku nevykopali vopred, aby ju niekto neobjavil," povedal Juraj Bugár.

Okrem starostu z Dolného Chotára a jeho syna sú v prípade obžalovaní Ladislav Alföldi a Roland Szamaránszký. Zdroj: Karol Farkaš

Ďalší termín procesu je naplánovaný na pondelok 14. septembra. Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdana Čeľovského po prvý raz na Slovensku stojí pred súdom aktívny politik, ktorý si objednal viacero vrážd u zločineckej skupiny. Počas termínov by mali vypovedať ako svedkovia minimálne piati členovia gangu Sátorovcov, ktorý sa pokladá za najbrutálnejšiu zločineckú skupinu v histórii Slovenska. Gang mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.