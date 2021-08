Dostane sa na slobodu? Kováčik je obžalovaný za pomoc skupine takáčovcov zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku, z pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Jeho obhajoba si myslí, že dôvody na väzbu pre jeho klienta nie sú, respektíve pominuli. 10. augusta preto podali žiadosť o prepustenie z väzby.

Včera na súde vypovedal takáčovec Csaba Dömötör, ktorý však veľa nového svetla do prípadu nepriniesol. Naopak výpoveď svedka Jána Buocika mohla v istej časti Kováčikovi pomôcť. Obžalovanému sa okrem iného kladie za vinu aj to, že dopomohol k prepusteniu šéfa skupiny takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby. Peniaze na úplatok pre Kováčika mal zohnať takáčovec Matej Zeman z predaja pozemkov. Zeman je obvinený z krivej výpovede v inom prípade. „Výpoveď Mateja Z. v časti, kde popisuje, že peniaze vo výške 100-tisíc eur mal získať aj prostredníctvom mojej osoby v súvislosti s pozemkom na Drotárskej ulici v Bratislave, sú klamstvom,“ povedal na súde Buocik.

„Vidíte, že je to fraška. To, čo povedal Dömötör, len potvrdzuje, že policajti manipulujú konkrétne výpovede s cieľom obviniť za každú cenu vybrané osoby,“ povedal nečakaný hosť včerajšieho pojednávania Robert Fico. Dömötör však na súde hovoril o inom prípade a hlavne to, že ako má vypovedať, mu mal povedať podnikateľ Peter Petrov a nie polícia. Petrov je spolu so Zemanom obvinený z krivej výpovede v tom istom prípade. Tretím do partie v tomto príbehu bol Dömötör, no ten sa už ku skutku priznal a za krivú výpoveď dostal podmienečný trest. Najbližšie pojednávania s Kováčikom budú 3., 16. a 17. septembra.

Na snímke je predseda strany Smeru Robert Fico, ktorý prišiel na hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Fico na pojednávanie prišiel ako verejnosť. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Kováčik na dnešnom pojednávaní povedal, že považuje za zarážajúce zaistenie jeho majetku, zatiaľ čo spolupracujúcim svedkom Zemanovi a Dömötörovi majetok zaistený nebol. „Je to v hrubom rozpore so zákonom a zároveň je to dôkazom o ďalších benefitoch, ktoré sú týmto osobám okrem ich prepustenia z väzby na slobodu poskytované,“ povedal Kováčik s tým, že by mal byť prepustený z väzby.

Prokurátor Michal Šúrek pripomenul, že Dömötöra na hlavnom pojednávaní vypočuli ako svedka a objasnil vraj mnohé rozhodujúce skutočnosti. Tvrdenia obžalovaného v žiadosti o prepustenie z väzby považuje Šúrek za nepravdivé, zavádzajúce a účelovo prezentované. Poukázal tiež na to, že od predošlej žiadosti Kováčika o prepustenie neuplynula 30-dňová lehota. Prokurátor skonštatoval, že krivá výpoveď, pre ktorú bol Dömötör odsúdený, nemá nič spoločné s touto trestnou vecou.

Sudkyňa prerušila hlavné pojednávanie. Rozhodnutie o Kováčikovej väzbe bude o 13.30. Správu budeme aktualozovať.