Príbuzní štyroch obetí ešte vždy dúfajú, že sa dočkajú spravodlivosti a to aj napriek tomu, že od tragédie uplynie v novembri nekonečných 17 rokov a doposiaľ za ňu nik nebol právoplatne potrestaný.

Súd navyše teraz spojil dva prípady dohromady. „Samosudca rozhodol o spojení veci. Takzvanú Baňu Nováky spojil s vecou marenia spravodlivosti v súvislosti s predkladaním dôkazov do tejto trestnej veci Baňa Nováky. Tu sa kladie obžalovanému za vinu, že vo svojej výpovedi uviedol tie vrty, ktoré dávali zmysel a ktoré slúžili ako podklad pre vytvorenie mapy,“ povedal obhajca Peter Filip.

Podľa Filipa takéto spojenie veci proces neurýchli. Jeho klient bol hlavný hydrogeológ Hornonitrianskych baní Prievidza. Podľa neho neboli doposiaľ vykonané všetky dôkazy. „Ale myslím si, že boli vypočutí všetci svedkovia. Sú tam ešte nejaké návrhy prokurátora, určite predložil návrh na privzatie ďalšieho znalca,“ povedal obhajca.

Aj Filip pripúšťa, že proces sa vlečie veľmi dlho. „Bol som mladý a pekný, keď som sem začal chodiť. Dnes som takmer starobný dôchodca,“ odvetil obhajca na otázku ako vníma fakt, že od tragédie uplynulo už nekonečných 17 rokov a súdy prípad doposiaľ neuzavreli.

„Dlho trvá proces, ale upozorňujem, že to nie je jednoduchý proces. Nie je to dopravná nehoda. Nie je to to, že niekto niekoho zbije. Máme tu problém banských diel a havárii banských diel a to sú vážne veci, ktorým treba venovať náležitú pozornosť,“ povedal obhajca.

Ten vraví, že sa snažil navrhnúť, aby sa prejednávalo len jedno banské nešťastie a nekrížilo sa jedno cez druhé. „Teraz konečne vyzerá, že to začína naberať kontúry, najprv sa treba vysporiadať s jednou baňou a od toho rozhodnutia potom odvinúť aj chápanie banskej problematiky a rozhodnúť aj druhú baňu,“ uzavrel obhajca.

Na súd prišli aj vdovy po štyroch baníkoch. Tie za 17 rokov sami vychovali deti, pribudli im roky i vrásky, ale rana na srdciach sa doposiaľ nezahojila. "Je to veľmi ťažko aj po toľkých rokoch. Tie spomienky...," povedala vdova Mirka Ondrejková. Tá vraví, že napriek všetkému verí v spravodlivosť. "Ja verím. Len čakám. Bohužiaľ, vidíte sami v akom stave je naše súdnictvo. Nevieme prečo to tak dlho trvá. Dôkazy, nahrávky, všetko svedčí proti obžalovaným a nič," povedal M. Ondrejková.

Tá vraví, že tých 17 rokov po smrti milovaného muža prežívala veľmi ťažko. "Katastrofa. Už sa nám aj vnúčik narodil. Je to ťažké pre všetkých," uzavrela vdova.

Na súd neprišli všetci obžalovaní a už po niekoľkých desiatkach minút bol odročený. Pojednávať sa bude v novembri, v mesiaci, keď prišli o život baníci Pavol Papaj, Vladimír Ondrejka, Jozef Néčey a Milan Zrnek. Chlapi boli vo veku od 32 do 45 rokov.

Závalom sa zaoberala vyšetrovacia komisia, ktorá na jeseň 2007 zverejnila záverečnú správu podľa ktorej, boli hlavnou príčinou nešťastia v bani viaceré nepriaznivé geologické faktory. Komisia našla aj 11 porušení bezpečnostných predpisov zo strany Hornonitrianskych baní.

Obžalovaní z prečinu všeobecného ohrozenia v kauze prievalu sú štyria vedúci pracovníci Hornonitrianskych baní Prievidza Dalibor R., ktorý je obvinený aj v prípade smrti dvadsiatich baníkov v Bani Handlová, Karol D., Jozef H. a hydrogeológ Stanislav V. V prípade dokázania viny im hrozí trest na 4 až 10 rokov.

K prievalu došlo 16. novembra 2006 ráno. Rozbahnená ílovitá hlina zasiahla stenový porub a prístupové chodby. V tom čase bolo pod zemou 11 baníkov, pričom 7 sa podarilo utiecť. Deň predtým bývalý predák odmietol poslať pod zem svojich mužov s tým, že situácia je nebezpečná a môže dôjsť k nešťastiu.