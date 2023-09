Strelec z Čachtíc, expolicajt a poľovník Patrik B. (48), ktorého vinia z usmrtenia mladej mamičky Lucie († 30), sa opäť postavil pred súd. Kým Okresný súd v Novom Meste nad Váhom ho do väzby nevzal, tentokrát rozhodoval Krajský súd v Trenčíne, keďže prokurátor na nej trval. Do väzby strelec nejde.

Patrikovi mala pri čistení vystreliť puška a výstrel usmrtil mladú mamičku Luciu (+ 30), ktorá v neďalekom byte chystala rodine večeru. Okresný súd nevzal Patrika do väzby, prokurátor ju i tak žiadal, lenže ani sudca trenčianskeho Krajského súdu strelca do väzby nevzal. "Sťažnosť prokurátora sa zamieta, pretože nie je dôvodná," vysvetlil svoje rozhodnutie s tým, že väzba nemá nič spoločné s trestom. "Trest príde až potom, čo odsudzujúci rozsudok nadobudne právoplatnosť," povedal sudca.

"Skutok, pre ktorý je obvinený obvinený je prečinom. Tu nie je žiadne podozrenie, že by sa skutok mal nejako inak stať. Ani náznak úmyselného konania. Preto v tomto smere, sme my povinní vychádzať z toho, že ide o prečin," vysvetlil sudca, prečo nevezme strelca do väzby. Zdôraznil, že neexistuje obava, že by mohlo byť marené vyšetrovanie.

Podľa sudcu niet ani obavy, že by mohla existovať obava z pokračovania trestnej činnosti. "Pokiaľ ide o osobu obvineného, v spise sa nachádzajú správy, z ktorých ani jedna nie je negatívna. Nikdy nebol trestaný, nemá žiaden priestupok," povedal sudca s tým, že navyše ak chýba úmysel, je veľmi ťažké vysloviť obavu z pokračovania trestnej činnosti.

„Sťažnosť pána prokurátora súd zamietol, obvinený je definitívne na slobode, ale počuli ste vysoko profesionálne a naozaj vyčerpávajúce odôvodnenie predsedu senátu aj vo vzťahu k verejnosti a k zákonnostiam dôvodu väzby. Vyšetrovanie bude pokračovať, budú sa vykonávať ďalšie procesné úkony,“ povedal advokát Viliam Parák s tým, že jeho klient situáciu znáša veľmi zle, má výčitky svedomia, ale bohužiaľ, bude sa s tým musieť zmieriť.

Patrik na súd prišiel a po prvýkrát si nezakrýval tvár. Pred sudcom vypovedal o tom, čo sa stalo aj o tom, ako strašnú udalosť vníma. V byte u rodičov, odkiaľ strieľal, mal podľa vlastných slov uložených až päť zbraní. V tom čase sa v byte nachádzala jeho družka a matka. Zbrane sem chodil čistiť raz za mesiac. Takto čistil aj zbraň, ktorá vystrelila.

