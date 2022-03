Syna prešovskej primátorky Andrey Turčanovej - železničného policajta Martina Turčana (33) obvinili z vraždy! V pondelok večer zastrelil v službe svojho kolegu. Prokuratúra navrhla jeho väzobné stíhanie. No pred sudcu ho predviesť nemohli. Aby ho mohla sudkyňa vypočuť, musela ísť za ním na košickú psychiatriu. Tam skončil po incidente v cele policajného zadržania. Vieme, čo všetko tam navystrájal!

V pondelok večer po šiestej hodine, počas služby, zastrelil železničný policajt Martin Turčan (33) svojho kolegu Filipa Suchár - Tureka (†29). Vpálil do neho služobnou zbraňou na parkovisku neďaleko policajného oddelenia. Filip sa bránil, útočníka zasiahol do ramena. Zrejme však takúto reakciu od kolegu nečakal a dostal zásah do pľúc a srdca. Nepomohlo ani jeho oživovanie, zraneniam na mieste podľahol.

Útočník po streľbe nasadol do služobného auta a ušiel. Policajti rozbehli rozsiahle pátranie, pol hodinu pred polnocou ho zadržali na poľnej ceste pri Slovenskej Ľupči, na ramene mal strelné poranenie. Po ošetrení skončil v cele policajného zaistenia, kde mal čakať do rozhodovania súdu o návrhu prokuratúry na jeho vzatie do väzby.

Lenže tam sa už o pár hodín, v stredu nadránom, stal aktérom ďalšieho vážneho incidentu, pod ktorý sa zrejme podpísal jeho zlý psychický stav, na ktorý upozorňoval aj nebohý Filip svojich nadriadených. Turčan sa totiž v minulosti podľa viacerých zdrojov liečil pre problémy s psychikou. Napriek tomu, že bol pripútaný popruhmi, keďže ešte predtým poškodil kameru v cele. Čo urobil po tom, ako si strhol putá a obväzy na ramene? Čítajte na ďalšej strane >>>