Policajt Martin Turčan (33), syn prešovskej primátorky Andrey Turčanovej, ktorý v pondelok zastrelil svojho kolegu, skončil za mrežami v cele policajného zaistenia. Tam mal čakať, kým o jeho vzatí do väzby rozhodne sudca. Lenže v stredu ráno sa stal aktérom ďalšieho incidentu.

V pondelok večer zastrelil syn prešovskej primátorky Andrey Turčanovej, železničný policajt Martin Turčan (33), svojho kolegu Filipa Suchára -Tureka (†29). Stalo sa to na konci ich služby. Filip upozorňoval svojich nadriadených, že Martin nie je v poriadku a žiadal, aby mu odobrali jeho služobnú zbraň. Správal sa totiž neracionálne, splietal nezmysly. Počas pracovnej doby si vybavoval súkromné záležitosti, chodil od jednej kaviarne do druhej, nosil so sebou zdravotnú dokumentáciu a občiansky preukaz expriateľky, s ktorou mal dvojtýždňové dieťatko Líviu. Jeho známi sú dokonca presvedčení, že hľadal ju. "Chcel ju zastreliť a potom seba," tvrdili nám viaceré zdroje.

Martin sa podľa viacerých zdrojov správal často čudne, v minulosti sa liečil pre psychické problémy. Na svojho kolegu namieril zbraň večer po službe. Vystreliť mal na neho päť rán, dve z nich Filipa zasiahli. Jedna pľúca, druhá srdce. Po skutku sa dal na útek na služobnom aute. Chytili ho až pri Slovenskej Ľupči, na ramene mal strelné poranenie. Po ošetrení zdravotníkmi putoval do cely policajného zaistenia v Košiciach. Do 72 hodín od zadržania by mal o jeho väzbe rozhodnúť sudca, lehota končí vo štvrtok večer. Lenže od stredajšieho rána útočník nie je za mrežami. Prečo? Odpoveď je zarážajúca! Prečítajte si ju v GALÉRII tu.

