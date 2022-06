V písomnej komunikácii nás oslovili prešovskí policajti so zaujímavými informáciami k nešťastnej tragédii, pri ktorej v polovici marca syn prešovskej primátorky zastrelil otca iba ročnej Violky, Filipa (†29).

Podľa pisateľov listu ryba "smrdí od hlavy". Podľa ich slov sa mal súčasný prešovský krajský policajný riaditeľ Peter Benko, bývajúci v Starej Ľubovni, dostať do funkcie cez kamarátske vzťahy s vtedajším policajným prezidentom Milanom Lučanským (pôvodom zo Štrby) a s bývalým riaditeľom NAKA, Popradčanom Branislavom Zurianom.

Dodali, že asi málokto vie, že Martin Turčan sa po liečbe na psychiatrii dostal naspäť k polícii za pomoci zástupcu krajského riaditeľa Štefana Leščáka, ktorého manželka je koaličnou poslankyňou, a ktorá ako riaditeľka jednej z prešovských škôl spolupracovala s prešovskou primátorkou.

Lenže v tom čase, súčasný krajský policajný riaditeľ šéfoval popradskému policajnému okresu a krajským policajným riaditeľom bol Dušan Sabol. Poukázali aj na to, že po tragédii nastali zmeny v štruktúrach prešovskej železničnej polície, kam boli zaradení agresor Turčan aj jeho obeť.

Hovorkyňa prešovskej polície Jana Ligdayová uviedla, že na oddelení Železničnej polície (ŽP) "nenastali zmeny." Nám sa podarilo skontaktovať sa s riaditeľom Odboru ŽP Krajského riaditeľstva Policajného zboru Petrom Labancom: "Som dlhodobo práceneschopný a je pravdou, že o dva týždne odchádzam do civilu. Nesúvisí to s vami spomínanou tragédiou. Mám odslúžených 30 rokov v zbore."

Pod spomínaný odbor patria viaceré oddelenia ŽP, medzi nimi aj oddelenie v Prešove, kde boli zaradení Turčan aj nebohý Filip. Riaditeľ oddelenia tu skončil ešte vlani koncom roka, oddelenie v čase tragédie viedol jeho zástupca, ktorý bol priamym nadriadeným dvojice. A podľa nášho zdroja aj on je jednou nohou na odchode.

Podľa viacerých zainteresovaných a kolegov Turčana, ten sa liečil pre problémy s duševným stavom a preto o jeho opätovnom návrate do práce k ŽP sa muselo znova rozhodovať. Ako je možné, že po psychiatrickej liečbe sa znovu dostal do radov polície a mal v držbe služobnú zbraň? "Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti policajta je predmetom konania vykonávaného lekárskou komisiou Ministerstva vnútra ," uviedla Ligdayová a dodala, že p. Leščák bol riaditeľom odboru poriadkovej polície KR PZ v Prešove od 01.09.2017 do 14.02.2021 a oddelenie ŽP nepatrilo do jeho pôsobnosti.

Záhadou však nateraz zostávajú odpovede na otázky, ako boli riešené sťažnosti železničných policajtov na svojho kolegu Martina Turčana, koľko žiadosti o preloženie on sám adresoval vedeniu polície a ako boli tieto žiadosti vyhodnotené.

Podľa nášho zdroja ich bolo dovedna osem: "Zrejme aj on sám vycítil, že by nemal mať pri sebe zbraň." Pýtali sme sa aj na to, ktorí funkcionári polície boli na mieste činu v čase dokumentovania udalosti, prečo tam bol krajský policajný riaditeľ alebo jeho zástupca. Aj na to, aké bolo stanovisko lekárskej komisie a či bola v minulosti obvinenému z vraždy kolegu odobratá služobná zbraň. Na odpovede na tieto otázky nám však doteraz polícia neodpovedala.

