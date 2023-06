Prípad len 18-ročného stredoškoláka, pre ktorého nabehli kukláči priamo na školu, šokoval nielen Košice, ale celé Slovensko. A to najmä pre dôvod, ktorý na to polícia mala. Vyšetrovateľ totiž Matúša obvinil z trestného činu účasti na niektorých formách terorizmu a z rozširovania extrémistických materiálov. O to zarážajúcejšie bolo, keď mladíka sudca Špecializovaného trestného súdu do väzby nevzal. Z uznesenia súdu, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že mu miesto toho nariadil probačný dohľad aj zákaz používať siete Telegram a Discord.

Polícia totiž monitorovala jeho aktivity práve na týchto sociálnych sieťach. Mladík podľa prokuratúry pôsobil v skupinách, kde si ľudia zdieľali neonacistický a extrémistický obsah. Obvinený Matúš však tvrdí, že spočiatku nevedel, že ide o takto zamerané skupiny. Aktívny v nich pritom mal byť minimálne od januára tohto roka. „Vyzerala ako nejaká čudná skupina na Telegrame,“ uviedol vo výpovedi. Neskôr mu mal jeden z členov skupiny vysvetliť ideály, a „aj keď s nimi vnútorne nesúhlasil, do skupiny sa pridal a bol grafikom tejto skupiny".

Postupne sa mu však vraj skupiny a ich obsah zhnusil. "Jednoducho od istého dňa si sám od seba povedal, že to, čo robí, čo píše a čo posiela, je zlé, že už sú to extrémistické názory, že to ide do toho extrému, a že toto vážne nie je on, a takýmto nechce byť," opisuje Matúšovu výpoveď uznesenie. Bolo to vraj v jednu noc, keď rozmýšľal nad svojou budúcnosťou. "Uvedomoval si, že keby sa toto dostalo niekedy na povrch, tak nebude mať prácu, nedokončí školu, pôjde po ňom polícia, a preto to chcel „zahodiť“, preto odvtedy už do týchto skupín nechodil, ani do nich neprispieval."



Vytvoril návod na výrobu bomby?

Matúš by bol iba jedným z mnohých poblúdených mladíkov, ktorí sa realizujú na extrémistických četoch, nebyť jednej maličkosti. Je totiž nadšencom do chémie a podľa prokuratúry "disponuje výraznými poznatkami v oblasti chémie, pričom tieto svoje poznatky vo voľnom čase využíva na vykonávanie chemických pokusov, ktorých cieľom je dopracovať sa k horľavine alebo výbušnine."

Pri domovej prehliadke u neho našli takmer sedem gramov chemickej zlúčeniny ETN. Prokurátor vysvetlil, že ETN je vysoko účinná výbušnina, ktorá sa využíva, okrem iného, aj na vojenské účely. Na to, aby vybuchla, je však potrebný iniciátor, ktorý muži zákona nenašli.

Matúš im to vysvetlil tým, že iniciátor je drahý a ťažko sa zháňa. Z jeho výpovede však vraj bolo zrejmé, že vie, ako látky odpáliť. Matúš sa bránil tým, že na to, aby vyrobil bombu, by musel byť dobrý aj vo fyzike, čo nie je. Prokuratúra však poukázala na to, že "svoje znalosti metód a techník na výrobu výbušnín následne zdieľal na sociálnej aplikácii Telegram so širokým spektrom ďalších užívateľov tejto sociálnej aplikácie, pričom obvinený xxxxxx tvrdí, že ani jednu z týchto osôb nepozná, ani osobne, ani sprostredkovane."

Chcel útočiť?

Prokuratúra v žiadosti o Matúšovo väzobné stíhanie zdôrazňuje aj to, že mladík „odovzdávanie znalosti metód a techník na výrobu výbušnín vykonával vo vzájomnej korelácii s navádzaním iných osôb na spáchanie teroristického trestného činu."

Dokonca podľa prokuratúry „vyzýval na spáchanie násilného aktu voči konkrétnej minoritnej časti obyvateľstva alebo zverejnil svoj údajný záujem nastražiť výbušninu v dodávke a nechať ju odpáliť v blízkosti „Pride“. K tomu sa podľa prokurátora viaže aj ďalšia technická diskusia v skupine.

Napriek týmto tvrdeniam však vzhľadom na Matúšov vek navrhol prokurátor zvážiť aj možnosť probačného dohľadu. Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa napokon rozhodol tomu vyhovieť. Zavážilo aj to, že sám Matúš skupiny ešte pred zadržaním deaktivoval a k žiadnemu násiliu nedošlo.

Pomohol aj Matúšov mladistvý vek, ochota spolupracovať po zadržaní či vydanie mobilného telefónu a počítača i s prístupovými kódmi. Sudca však dodal, že trestné stíhanie je dôvodné: "Konanie, pre ktoré je vedené trestné stíhanie, má znaky trestnej činnosti a na základe doposiaľ zabezpečených dôkazov možno uviesť, že zatiaľ existuje dôvodné podozrenie, že sa ho dopustil obvinený."

Matúš má okrem iného aj zákaz prístupu k aplikáciám Telegram a Discord a taktiež zákaz nákupu rovnakých či podobných chemických látok, ktoré mu boli zaistené. O vyjadrenie sme opakovane žiadali aj Matúša a jeho rodinu, no neúspešne.

