Z malého škôlkara sa mal stať veľký školák! Pani učiteľky v škôlke sa s ním rozúčili a tešili sa spolu s ním na jeho novú životnú etapu Do školy mal nastúpiť iba o pár krokov ďalej od budovy, kde chodil ako predškolák. Nové pani učiteľky sa už na neho tešili.

Teraz namiesto radosti smútia v škole aj v materskej škôlke. V predškolskom zariadení za všetkými nebohými chlapcami, pretože ju okrem Dávidka navštevovali aj Tadeáš (11), Oliver (11) aj Tobiáš (10). Odvtedy, ako sa učiteľky v škôlke dozvedeli o strašnej havárii Stropkovčanov v Liptovskom Trnovci s tragickým koncom, sa nevedeia spamätať. Vytvorili pre malého škôlkara pietne miesto. “Je nám hrozne ľúto toho, čo sa stalo, veľmi nás to zasiahlo. Dávidko bol zlatučké, milé a usmievavé dieťa. Navštevoval triedu motýlikov. Všetci myslíme nielen na neho, ale aj na ostatných, pretože prežilii u nás kúsok svojho detstva,”povedala so slzami v očiach riaditeľka MŠ A. Hlinku v Stropkove Ľudmila Hecková.

Rodičia detí dali Dávidkovi vyrobiť srdiečko, na ktorom je vyryté: “Posielam pozdrav do nebíčka, Davidko náš pre Teba. Chýbaš nám a nikdy na Teba nezabudneme. Tvoji spolužiaci z triedy Motýlikov.”

Štyria chlapi zo Stropkova sa v pondelok 17. augusta vybrali na chlapskú jazdu na chatu neďaleko do Liptovskej Sielnice so svojimi synmi a jedným synovcom. Mali tam stráviť päť dní, prvé dva dni im pršalo a preto sa s deťmi v stredu vybrali na malý výlet do okolia. No počas cesty havarovali, pravdepodobne dostali na mokrej ceste šmyk a zrazili sa s oprotiidúcou dodávkou s nemeckým evidenčným číslom.

Obete pochovali v nedeľu, pre pozostalých zriadilo mesto Stropkov transparentný účet na pomoc rodinám, ktoré táto tragédia zasiahla. V nedeľu napoludnie tam bolo cez 46-tisíc eur.