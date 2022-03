Štefan zmizol v pondelok (14. marca) ráno. V daný deň ho manželka Janka (50) s najbližšími mali údajne odviezť do nemocnice, kde sa mal podrobiť odbornému vyšetreniu a následnému liečeniu. Mali ho trápiť nejaké psychické problémy. Jeho deti Simona a Filip, ktoré žijú a pracujú vo Švajčiarsku, pricestovali, aby rodičom pomohli...

Obavy z hospitalizácie?

Zatiaľ kým sa rodina chystala na cestu, Štefan vyšiel na dvor s tým, že si ešte zapáli cigaretu a potom sa začne obliekať aj on. Vybehol na dvor len v domácom oblečení, v teplákoch, tričku a bunde. Muž zostal chvíľu sám a zrejme to využil. Nepozorovane odišiel cez zadnú časť dvora smerom k rieke Slatina. Tam ho naposledy zachytili obecné kamery zhruba okolo 8.30 hod. ako prechádza po brehu potoka. Potom sa vybral lúkami smerom na obec Hriňová, tu sa však stratil zo zorného uhla kamier, aj preto nie je známe, kam odtiaľ zamieril.

Podobnosť čisto náhodná

Nepokoj v obci budí aj to, že mnohí začali spájať zmiznutie Štefana s nezvestnostnosťou Agáty Katreničovej († 39) z Budče, kde napokon bolo preukázané, že mladú ženu brutálne zavraždil jej muž Štefan (46). Nebohá bola nezvestná od 11. marca a jej zmiznutie nahlásil manžel až o dva dni neskôr. Konšpirátorom nahráva aj to, že Korytárky a Budča sú od seba vzdialene len zhruba 36 kilometrov. Rodina však takéto dohady odmieta s tým, že je to len nešťastná zhoda náhod a prípady spolu nijako nesúvisia.

Pátracie akcie zatiaľ bez úspechu

Obec aj príbuzní zorganizovali niekoľko pátracích akcií, ale zatiaľ všetko bolo zbytočné. „Využili sme aj pomoc policajného psa, ktorý síce zachytil stopu a sledoval ju zhruba šesť kilometrov, potom ju však stratil. Je možné, že Števo si stopol nejaké auto a nastúpil do neho,“ rozpráva pani Monika. Dodáva, že po ich krajanovi nepátrajú len miestni ľudia, ale boli im pomáhať aj záchranári z Gabčíkova, prvý deň asi 60 osôb, druhý štyridsať. „Dokonca na tretí deň sa zahatala rieka Slatina, ktorej hladina siahala len po členky človeka, ale telo sa nenašlo. Celkovo v rojniciach sa prešlo a skontrolovalo takmer 800 hektárov terénu, a to nielen cez deň, ale aj v noci, ale po Števovi sa zľahla zem,“ hovorí rovesníčka nezvestného muža.

Mylné info

Obec uverejnila oznam o nezvestnosti aj na svojej stránke a na základe toho volali ľudia kde-komu, že videli nezvestného muža na zastávke autobusu v Krupine, Očovej, dokonca v 50 kilometrov vzdialenej Kokave, ale nič z toho sa nepotvrdilo. „Je to smutné. Korytárky je neveľká obec, nežije tu ani tisícka ľudí, sme tu ako jedna rodina. Trápi nás, že sa pán Libiak tak náhle stratil. Všetci veríme, že sa nájde živý a zdravý. Na neho ani rodinu nemôžeme povedať jediné zlé slovo, sú to veľmi slušní a milí ľudia. Štefan pracoval v minulosti v servise, neskôr si sám založil živnosť v rovnakom odbore, bol veľmi šikovný, na nedostatok práce sa nemohol sťažovať, do toho však prišli psychické problémy a napokon sa stalo, čo sa stalo. Ťažko povedať, čo mu v danom momente prebehlo hlavou,“ hovorí Monika.

Štefan, vráť sa!

Miestna žena dodala, že prezerali a kontrolovali nielen terén, ale aj neobývané domy, dokonca staré studne, či do niektorej náhodou nespadol, pozornosti ľudí, ktorí sa zúčastnili na pátraní, neušli ani opustené šopy, stodoly, krmelce, chatky pre lesných robotníkov, kde sa mohol skryť, ale Korytárčana nenašli.

„Viem, že náš starosta Dušan Mitter sám iniciatívne požiadal o pomoc radných v Detve a skontroloval ich kamerový systém, ale aj v okolitých obciach Hriňová, Kriváň, Krivec,” dodala obyvateľka Korytárok. Príbuzní a dedinčania uverejnili na sociálnej sieti fotografie Štefana, ale sympatický 50-nik sa zatiaľ ešte nenašiel, ani sa nikomu neozval.

Hovorili sme s manželkou nezvestnéhoJanou i dcérou Simonou. Obidve ženy veria, že sa ich milovaný manžel a otec čoskoro nájde. Inú alternatívu si nepripúšťajú.

