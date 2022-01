Pár hodín pred Vianocami zažila mladá mamička obrovské šťastie! Megan (21) z Michaloviec totiž musela nastúpiť do väzenia od ročného synčeka Alexa. Takmer omdlela, keď jej prišli do cely oznámiť, že sa má zbaliť a ide domov. To však ešte netušila, čo príde!

Megan sa na prahu dospelosti dostala svojou mladíckou nerozvážnosťou do vážnych problémov. Zaplietla sa pre svoju pubertálnu zaľúbenosť do drogového biznisu. Gymnazistka, dovtedy jednotkárka, skončila v rukách polície deň po tom, ako zistila, že je tehotná a chce skoncovať so svojim temným obdobím. Ako tehotná strávila tri mesiace vo väzbe. Nechcela však porodiť za mrežami, aby jej dieťatko neskončilo u sociálky, preto prijala dohodu o vine a treste. Súd jej vlani vymeral takmer 7-ročné väzenie. No a po dovŕšení roku jej synčeka Alexa, musela nastúpiť do basy. Požiadala prezidentku o milosť, no tá zatiaľ nerozhodla.

A tak Megan praskalo srdce, keď v polovici novembra opúšťala svojej malé dieťatko a odchádzala zbalená do košického ústavu na výkon trestu. Dva týždne strávila v karanténe a potom ju eskortovali do levočskej väznice. "Ťažké to bolo veľmi! Ten mesiac mi prišiel ako rok, lebo som nemohla byť s malým," opisuje. Musela užívať lieky na upokojenie, aby sa nezbláznila a dokázala prežiť.

Takto zaspal od únavy a vyčerpania Alexis (1) v deň odchodu jeho mamky Megan (21). Zdroj: Archív Beáta Prada

Pár hodín pred Vianocami však prišiel šok. Zrazu jej prišli na celu povedať, že sa má zbaliť, lebo ide domov. Vôbec tým slovám neverila a pýtala sa, či si z nej robia srandu. No keď sa jej príslušníčka väzenskej stráže s vážnou tvárou opýtala, či vyzerá na to, že bude vtipkovať, došlo jej to. "Bola som strašne prekvapená. Bol to pre mňa krásny pocit. Spadla som sa na zem, začala som plakať. Do hodiny som bola prepustená," spomína šťastná mladá žena, ktorá si s plnou vážnosťou uvedomuje svoj mladícky prešľap.

Neexistuje väčšie citové puto ako medzi matkou a dieťatkom. Môže vyspelá spoločnosť pripustiť, aby za nerozvážnosť dospelých trpeli deti? Niektorí parlamentní poslanci bojujú za práva nenarodených detí, no zdá sa, že práva narodených ich už nezaujímajú. Zdroj: archív Beáty P.

A je plne pripravená niesť za to aj zodpovednosť, len nechce, aby bolo spolu s ňou potrestané aj jej nevinné dieťa. Veď každý dospelý človek iste uzná, že odlúčenie matky od dieťatka je trestom najmä pre malého človiečika. Aj preto vo vyspelom svete sú pripravené podmienky na výkon trestu pre matky tak, aby ho mohli absolvovať s dieťaťom alebo sú im vymerané alternatívne tresty - napríklad domáce väzenie.

Návrat domov k Alexkovi, ktorý jej mesačnú neprítomnosť veľmi ťažko zvládal, však bol poznamenaný zvláštnou reakciou malého anjelika. Podrobnosti si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII.

Až po pár dňoch Megan dostala list, z ktorého sa dozvedela, že prezidentka SR Zuzana Čaputová rozhodla o odklade jej výkonu trestu do rozhodnutia o jej žiadosti o milosť. A preto sa teda mohla Megan pred Vianocami vrátiť k svojmu ročnému Alexovi. Prezidentka môže rozhodnúť o omilostení alebo o náhradnom treste.

Meganina mama Beáta vraví, že na základe medializovaného príbehu jej dcéry, sa podarilo dosiahnuť, aby aj ďalšie väznené ženy strávili Vianoce so svojimi malými deťmi. Slovensko sa pritom už pred rokmi zaviazalo zmeniť výkon trestu pre matky, tak, ako je to už bežné v okolitých štátoch či vyspelom svete. No doteraz kompetentní nič v tomto smere neurobili. "Rozhodla som sa v prípade troch mamičiek, ktoré sú matkami batoliat, rozhodnúť v jednom prípade o odložení trestu a v dvoch prípadoch o prerušení trestu," uviedla pre televíziu JOJ prezidentka Zuzana Čaputová. "Neznamená to rozhodnutie o udelení milosti. Pri tom prerušení výkonu trestu som sledovala predovšetkým záujem dieťaťa, aby maminy mohli byť pri ročných dieťatkách a malých batoľatách," dodala prezidentka.

Mama Beáta a dcéra Megan. Zdroj: archív Beáty P.

Megan na svojom novom živote pracuje od prepustení z väzby. Stará sa o synčeka, plynulo rozpráva tromi jazykmi, dokončila si gymnázium, na koncoročnom vysvedčení mala samé jednotky, zmaturovala, prihlásila sa na vysokú školu a aj ju prijali. Začala pracovať z domu pre spoločnosť, ktorá sa ekológiou a trvalým odstránením chémie z domácností. Verí, že na jej trest sa nájde alternatíva a zodpovednosti sa nevyhýba.

