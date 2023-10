Odškodné od štátu nechce, ide mu iba o odstránenie biľagu z jeho mena. Má ťažké srdce nielen na svedka, ktorý voči nemu krivo vypovedal. Ale aj na vyšetrovateľov, ktorí vraj vedeli, že ho súd odsúdil neprávom. Už niekoľko rokov sa usiluje Slavomír Surový, o ktorom Černák tvrdil, že ako prvý štartoval jeho auto či nevybuchne, o obnovu konania. Medzitým si už svoj trest aj odpykal. V jeho prospech svedčia viacerí z bývalého spolku mafiánov, ale aj samotný bývalý bos slovenského podsvetia Mikuláš Černák.

O čo ide?

V roku 2011 odsúdil Surového prešovský súd na 15-ročné väzenie pre spoluúčasť na vražde Petra Klešča a pokus o vraždu Jozefa Holuba - brata nebohého bosa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba z roku 1997. Okrem neho aj Ladislava Badóa, Dušana Borženského a Alexandra Horvátha. Spomínaným skutkom predchádzala vražda Jána Kromku. Išlo o pomstu za to, že sa Kromkov brat Alojz, nájomný vrah podsvetia prezývaný Čistič, pokúsil pár dní predtým spáchať atentát na R. Holuba na benzínke na sídlisku KVP v Košiciach spolu so strelcom Jozefom Roháčom. Lenže tomu sa zasekla zbraň - škorpión - a obeť im ušla. No Holub veľmi dobre vedel, kto na neho poľoval.

Na druhý deň sa vybral do Spišskej Novej Vsi hľadať Alojza Kromku. Nenašiel ho, dal Kleščom vylákať Čističovho brata Jána, ktorý však nepatril k podsvetiu. Uniesli ho do Holubovho domu do Vajkoviec pri Košiciach, bili ho a mučili, odviezli do Ličartoviec a tam ho zastrelili a zapálili. Keď sa o vražde svojho brata dozvedel Čistič, chcel pomstu. A tak po tom, ako im dal echo Holubov švagor Alexander Horváth, večer začiatkom októbra 1997 vykopli dvere do bytu na Kustrovej ulici v Košiciach, vtrhli dnu a zastrelili P. Klešča. Holubov brat Jozef, prezývaný Ďusi, vyskočil z okna a podarilo sa mu vrahom ujsť.

Vo štvrtok čítal sudca jeho skoršiu výpoveď, v ktorej priznal, že ho na krivú výpoveď nahovoril policajný vyšetrovateľ Stanislav Rada. Pojednávanie odročil na november. “Vzhľadom moju rodinu, na moje deti, chcem očistiť svoje meno,” povedal nám Surový s tým, že ak nepochodí na prešovskom súde, obráti sa aj na Európsky súd pre ľudské práva v Štrassburgu.