Pátracie akcie organizovala obec takmer každý deň, ale aj individuálne rodina, priatelia a známi, od 14. marca kedy Štefan zmizol z dvora svojho domu. Hľadanie však bolo neúspešné.

Hrozivý nález

Aj dnes v piatok sa konala jedna z nich. Na mieste bol aj pes na vyhľadávanie mŕtvol, ale ani ten nič nenašiel. Rodina sa preto rozhodla zopakovať pátranie v televízii. Nakoniec však nezvestného našli v piatok o 14:23 hod. bez známok života v časti Korytárky - Zlatno, záhradníci z miestnej usadlosti. Bol len zhruba dva a pol kilometra vzdušnou čiarou od svojho domu.

Zvláštny spôsob samovraždy

Identifikoval ho starosta obce Dušan Mitter. "Tak sme sa dohodli s pani Libiakovou, keď dni plynuli a jej muža sme stále nemohli nájsť. Povedala, že ak by náhodou... ona by to nezvládla. Tak som išiel ja potvrdiť jeho totožnosť. Bol to veľmi smutný pohľad, do smrti ho budem mať pred očami. Stál opretý o strom," rozpráva starosta, ktorý následne prezradil, že nič také ešte vo svojom živote nevidel.

"Štefan spáchal samovraždu. Obesil sa, ale naozaj neobyčajným spôsobom, nevisel, ale stál na zemi a hlavu mal otočenú smerom k svojmu domu...," povedal smutne. Spomenul, že muž podľa všetkého zomrel hneď v prvý deň. Keďže bol oblečený tak ako odišiel z domu. "Mal na sebe tepláky, tričko, botasky a pracovnú bundu. Nič zatiaľ nevieme, keďže čakáme na príchod polície a obhliadajúceho lekára," povedal starosta. Polícia neskôr potvrdila nájdenie ostatkov Štefana Libiaka. Obhliadajúci lekár nariadil súdnu pitvu. Prípad prevzali policajti z Detvy, ktorí začali trestné stíhanie pre usmrtenie.

V deň keď sa stratil, ho manželka Janka (50) s najbližšími mali údajne odviezť do nemocnice, kde sa mal podrobiť odbornému vyšetreniu a následnému liečeniu. Mali ho trápiť nejaké psychické problémy. Jeho deti Simona a Filip, ktoré žijú a pracujú vo Švajčiarsku, pricestovali, aby rodičom pomohli...

Zatiaľ kým sa rodina chystala na cestu, Štefan vyšiel na dvor s tým, že si ešte zapáli cigaretu a potom sa začne obliekať aj on. Vybehol na dvor len v domácom oblečení, v teplákoch, tričku a bunde. Krátku chvíľku kým bol sám využil na to, aby nepozorovane odišiel cez zadnú časť dvora smerom k rieke Slatina. Tam ho naposledy zachytili obecné kamery zhruba okolo 8.30 hod. ako prechádza po brehu potoka. Potom sa vybral lúkami smerom na obec Hriňová. Prípad sa napokon skončil tragicky.