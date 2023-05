Starostu Vyšného Mirošova (okres Svidník) Michala Petraníka v marci poslal súd po siedmich rokoch súdnych ťahaníc do basy na dva roky. No ďalšie súdne procesy sa proti nemu vedú, ďalšie ho čakajú pre podanie obžaloby a čeliť bude ďalším podaným trestným oznámeniam. V pondelok nastal v jednej z jeho káuz nečakaný zvrat!

Deväť rokov bol starosta Vyšného Mirošova (okres Svidník) Michal Petraník trestne stíhaný za to, že posielal obecné peniaze na súkromné účty a za pokus o podvod. Išlo o desaťtisíce eur. Krajský súd mu po vyše 50 súdnych pojednávaniach vymeral vzhľadom na možnosti trestnej sadzby prísny trest. Mohol dostať aj podmienku, no nakoniec ho poslal do basy na dva roky a dostal aj zákaz činnosti vykonávať funkciu na dobu siedmich rokov.

No medzitým sa Petraník zrejme dopúšťal ďalších trestných skutkov, lebo mu boli vznesené viaceré obžaloby, ktoré prejednáva nielen svidnícky súd, ale aj Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici.

Pribudla mu obžaloba pre výrub stromov, pre pokračujúci zločin porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a ďalšia pre taký istý skutok. Ide o porušenia zákonov v rokoch 2017 - 2018, trestné oznámenie podával kontrolór obce pre chýbajúce peniaze v pokladni, posielanie peňazí na súkromné účty či podpísanie štyroch zmeniek, ktoré mali byť krytím pre zmluvy o pôžičke od neštátnych spoločností.

Starosta obce Vyšný Mirošov (okres Svidník) deväť rokov čelil stíhaniu za machinácie s financiami obce, odvtedy mu pribudli ďalšie obvinenia aj obžaloby. On však vraví o nedorozumení a porušenie zákona odmieta. Zdroj: Ingrid Timková

Súdne pojednávanie týkajúce sa jednej z pôžičiek vo výške 45-tisíc eur krytej podpísanou zmenkou za obec, ktorá vyplávala na povrch ako prvá, pokračovalo v pondelok. Ale bez starostu. Prečo?

