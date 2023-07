Polícia po nej vyhlásila pátranie, o pomoc požiadala aj medzinárodné organizácie, avšak bezvýsledne. Zmiznutie mladého dievčaťa nedávno pripomenula na facebooku. Smutný príbeh bez konca sa začal ešte v apríli roku 1994. Vtedy, iba 17-ročná Stanka, sa vybrala dobrodružný výlet, no potom sa po nej zľahla zem. "Stanka bola problémové dieťa. Mala tendenciu túlať sa či utekať z domu. Bola v resocializačnom zariadení v Zlatých Moravciach, odkiaľ ich pustili domov na dôveru. Potom sa tam už nevrátila," povedala pre Plus JEDEN DEŇ jej mama Anna.

Stanka sa v zariadení spoznala s Marcelou z Trenčína, ktorá ju vraj nahovorila, aby sa spoločne do resocu nevrátili, ale aby sa šli túlať. Podľa slov jej maminy skončili niekde v Košiciach, kde ich dokonca polícia identifikovala na stanici. "Poslali ich naspäť domov autobusom. Prečo ich však nezadržali a nekontaktovali rodinu? Neboli plnoleté a boli v pátraní. My si myslíme, že boli s niekým dohodnutí, alebo už za ne dostali peniaze. Jednoducho, že ich predali nejakým Albáncom, ktorí ich presunuli do Talianska. Bez pasu, bez dokladov. Tie asi zostali v ústave," dodáva mama nezvestnej Stanky. Všetky informácie má z listu, ktorý nezvestné dievča poslalo domov z Talianska.

Skutočný horor sa však začal po jej príchode do zahraničia. Dievčatá tam boli nalákané na prácu v pizzérii, no pravdepodobne skončili ako obete obchodu s bielym mäsom. "Volávala domov, vždy každý pondelok. V tom liste písala, že mala pracovať v nejakej pizzérii, no skončila na ulici," konštatuje jej mama. Dievčatá sa v Taliansku rozdelili a podľa jej informácií Marcela dopadla lepšie, ako jej dcéra. Podarilo sa jej dostať sa domov.

Pôvodne sa predpokladalo, že sa Stanka mohla stať aj obeťou sériového vraha, ktorý v tom čase v Taliansku vyčíňal. Jednu jeho obeť neidentifikovali, nesedí však so Stankinou DNA.

Stanislava je nezvestná už takmer 30 rokov. Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj

Toto sa malo odohrať v meste Verona. "Priamo v liste nám napísala, že ju doviezli do Talianska a poslali ich na ulicu. Tam ju kúpil nejaký muž, pretože mal tehotnú manželku a chcel ju pre seba ako spoločníčku. Podľa všetkého tento, čo ju kúpil, mal byť ten vrah, čo tam vyčíňal. Aj keď ona teda medzi nimi vraj nemala byť. Nezhodovalo sa DNA," pokračuje pani Anna.

Už 29 rokov sa hľadá Stanislava Chlebcová. Jej foto nájdete v galérii.

Ženy, ktoré zavraždil spomínaný sériový vrah, navyše mali byť podľa JOJky, hluchonemé. "V tomto mám úplnú istotu, lebo vyšetrovanie tohto prípadu som viedol ja," vyjadril sa hlavný inšpektor polície vo Verone, Diego Gasparrini. Kde sa teda dievča nachádza, zostáva dodnes záhadou.

Mama Stanky nám tiež povedala, že jej minulý týždeň volali z nitrianskej kriminálky. Práve od nich sa dozvedela, že DNA jej dcéry nesedí s porovnanými vzorkami DNA zavraždených dievčat. Poriadne šokujúce je však posledné zistenie. "Náš známy chodí na erotické stránky a našiel tam jedno video, ktoré som potom videla aj ja. Na tom videu sa nám zdá, že je to ona. Bola tam veľká podobnosť," uzatvára mama Stanky. Kde teda dievča je, zostáva do dnešného dňa záhadou. Rodina však stále verí, že je Stanka nažive a nájdu ju.

