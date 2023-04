Polícia ešte v novembri obvinila 29-ročného muža z prenasledovania známych osobností. Katke Koščovej takmer nasadol do taxíku, postával nepríjemne blízko Kristíny Tormovej a obťažovať mal aj Branislava Deáka. Za "obeť" mu však padlo viac známych ľudí. Mužom zákona sa ho však podarilo chytiť.

Súd ho následne poslal do väzby, tam však dlho nepobudol. Prokuratúra už má posudok, podľa ktorého má mladík údajne "vymiznuté rozpoznávacie a ovládacie schopnosti". Trestné stíhanie preto prokuratúra zastavila a Martina (29) presunuli na psychiatriu, kde sa naďalej lieči.

"Necíti sa ako stalker. On to skorej cíti, tak, že chcel nadviazať spoluprácu s týmito osobnosťami. On chce vytvoriť nejaké nahrávacie štúdio a v tomto smere vlastne tu o toto išlo," odpovedal vtedy advokát obvineného Martina na otázku, či sa jeho klient cíti byť stalker.