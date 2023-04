Reportér Plus JEDEN DEŇ dlhodobo monitoroval situáciu v Pentagone i jeho okolí. Tá sa výrazne zlepšila po tom, čo si mestská polícia zradila svoju stanicu priamo v jeho priestoroch. Problém sa však nevyriešil, presunul sa len cez cestu.

Viacerí aktivisti totižto upozorňovali, že Pentagon pre narkomanov nebol iba miestom nákupu drog, ale hlavne miestom stretávania sa. Všetko ale mala vyriešiť neustála prítomnosť mestských policajtov. Žiaľ, nestalo sa.

Park Medzijarky, kde zvyknú posedávať narkomani z Pentagonu sa tak možno čoskoro zmení na smetisko. Zdroj: ah

Narkomani zvykli posedávať na schodoch priamo pred bytovkou, kde si pred zrakom okoloidúcich ľudí aplikovali do žíl tvrdé drogy a robili neporiadok. V zime to bolo ešte horšie, spravidla sa presúvali do vnútorných chodieb bytoviek, kde močili na steny, rozbíjali veci, bili sa i nocovali a zostávala po nich hotová spúšť.

Po príchode mestskej polície sa situácia čiastočne zlepšila. Narkomanov zo schodoch či chodieb síce vyhnali, ale problém otvorenej drogovej scény sa nevyriešil.

Pri jednej z našich návštev sme sa dali do reči s mužom, ktorý nás sám oslovil. Z pochopiteľných dôvodov chcel zostať v anonymite. Sám v Pentagone dlhé roky drogy predával a podľa jeho slov si za to aj svoje odsedel. Teraz tvrdí, že sa poučil.

"Býval som na štvrtom poschodí. Jedného dňa za mnou prišiel narkoman, že chce dávku. Ja som však už nič nemal," začína svoje rozprávanie muž, ktorému budeme hovoriť Peter. "Jemu z toho preplo a vyskočil cez zavreté okno von. O poschodie nižšie však niekto mal šnúry na prádlo a tie mu zachránili život. Pád zbrzdili a on vyviazol len so zlomenou kľúčnou kosťou."

Podľa Petra i viacerých užívateľov tvrdých drog, ktorí sa vyskytujú v okolí Pentagonu, tam predaj funguje nasledovne. Existujú díleri, ktorí v bytovke žijú. Obvykle má ísť o sociálne slabšie rodiny, často tiež závislé na drogách, ktoré si takýmto spôsobom privyrábajú na živobytie, ale tiež aj financujú svoju vlastnú závislosť.

Ďalším typom "predajcov" sú sofistikovanejší díleri, ktorí v Pentagone nebývajú, no majú tam svoj "pracovný" byt. Ten funguje ako kancelária. Díler do Pentagonu prichádza cez deň za účelom predávania, priamo z toho bytu. Tento typ dílera máva údajne často dohody s inými obyvateľmi Pentagonu. "Oni im platia za sledovanie situácie z okien. To znamená, že keby šla dáka razia, vedia to. To obvykle býva taká dodávka. Keby sa blížila, presunuli by svoj tovar k tej zaplatenej rodine od susedov a u neho by tak nič nenašli," uviedol Peter.

Tretím typom sú díleri z bližšieho či širšieho okolia. Motajú sa v okolí bytovky a závislým predávajú fet. V Pentagone nežijú, nemajú tam ani prenajatý žiaden byt. Jednoducho profitujú z toho, že sa tam nachádza otvorená drogová scéna.

Práve toto majú byť díleri, ktorých polícia najčastejšie chytí. Taktiež ide vraj často o tiež závislých ľudí, ktorí si týmto spôsobom financujú svoju závislosť. "Zvykol to byť taký chlap, čo je momentálne v base. Zavreli ho za to, že týral a znásilňoval nejaké ženy. Šťal na ne a mlátil ich. On sem prichádzal a predával tu pi*oviny. Normálne ťa proste oj*bal, miesto fetu ti dal soľ a tak," komentuje strhane vyzerajúci Patrik, ktorý priznáva, že je závislý na heroíne.

Štvrtým typom sú arogantní díleri, ktorí spravidla do Pentagonu prichádzajú autom, len za účelom predaju drog. Ide o pomerne nápadný spôsob predaju. Vozidlo odstavia niekde pri ceste v okolí, pričom závislí ich dobre poznajú a tak sa do stiahnutého okienka nahrnú ako osy na sladký nápoj, pričom pri aute sa vytvorí rad.

Narkomani čakajú ako na obed, díler ich vybavuje z okna auta. Človek, ktorý si kúpil, čo potreboval potom rýchlo uteká niekam do "bezpečia" aplikovať tovar a na rad prichádza ďalší zákazník.