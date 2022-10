Zdôvodnili svoj krok tým, že ide o citlivý prípad, keďže obeťou bola mladistvá. Zároveň bolo poukázané aj na zlý psychický stav obžalovanej, ktorý nie je dobrý a preto je pod neustálym dozorom lekárov. Počas väzby bola Eva opakovane hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, pričom momentálne prechádza medikamentóznou liečbou. Súd napokon na základe súhlasného stanoviska žalobcu sa stotožnil s touto požiadavkou a verejnosť z pojednávania vylúčil. Rozhodol, že en bloc toto uznesenie platí aj do budúcna pre všetky pojednávania v danej veci.

Vyhlásenie o vine

Podľa našich zistení Eva po prečítaní obžaloby urobila vyhlásenie o svojej vine, zároveň oľutovala hrozný čin. Následne sa preto už len čítali listinné dôkazy. Po necelých dvoch hodinách sudca odročil hlavné pojednávanie na začiatok decembra, kedy by súd mal riešiť už len výšku trestu. Očakáva sa teda, že po prednesení záverečných rečí padne rozsudok. Obžalovanej hrozí 20 až 25 ročný pobyt za mrežami až doživotie. Keďže však urobila vyhlásenia o vine súd s prihliadnutím na danú okolnosť môže stanoviť spodnú hranicu sadzby čo je 13 a pol roka.

Eva po prerušení hlavného pojednávania bez akýchkoľvek emócií, s kamennou tvárou opustila v sprievode policajnej eskorty pojednávaciu sieň.

Strata jediného potomka

Do Košíc na pojednávanie meral cestu Zo Spišskej Novej Vsi aj bývalý manžel obžalovanej Imrich, ktorý vystupuje v procese ako poškodená strana. Priznal, že jeho ex bola agresívna aj v minulosti, ale nikdy by mu nenapadlo, že by bola schopná urobiť niečo také hrozné. "Prišiel som o svoje jediné dieťa. Poznačilo to celý môj život i našej rodiny," povedal pokojne, ale so smútkom v hlase.

